〈貴金屬盤後〉 3月非農推升美元及殖利率 金價收黑 周線挫跌1.6%

美國周五 (1 日) 公布的 3 月非農就業人口穩健成長、工資加速上升，市場認為足以支撐聯準會 (Fed) 大幅升息，美元和美債殖利率應聲攀高，黃金期貨則下跌，本周累計下挫 1.6%。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 30.30 美元或約 1.6%，收每盎司 1923.70 美元。

以交易最活絡合約計算，黃金期貨本周下跌 1.6%。

美國勞工部周五公布，3 月非農就業新增 43.1 萬人，儘管不如市場預估的 49 萬人，但仍熱絡成長，每小時工資年增 5.6%、月增 0.4%，都比 2 月升溫，失業率下降 0.2 個百分點至 3.6%，是 2020 年 2 月以來最低。

FTXM 市場分析部門主管 Lukman Otunuga 說，雖然非農數據不如市場預期，但仍展現美國面對高通膨和疫情的韌性，「黃金多頭可能因為美元和美債殖利率上升而遲疑，並讓空頭重返。」

ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.3%，美國 10 年期公債殖利率突破 2.45%。

美元升值代表海外買家的買進成本變高，公債殖利率上揚，則會削弱黃金等不孳息資產的魅力。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 也說：「非農就業不會動搖 Fed 大幅升息的心態。這對黃金將是短期利空，因為升息將支撐美元，美國公債殖利率也會攀升。」

然而 Wyckoff 認為，長期而言，美國利率上升隱含的通膨應該能支撐黃金，使金價保持在不至於比當前低太多的價位。

俄烏周五舉辦視訊談判，戰火持續。

Kinesis 市場分析師 Rupert Rowling 表示，俄烏戰爭仍為等避險資產提供穩健的支持，但任何和和談相關的進展，都可能導致黃金原來的支柱減弱。

他認為，通膨已經是全世界政府和央行的頭痛問題，4 月可能看到更多升息和平抑物價的舉措，在「恐懼交易」被反轉、央行升息浪潮下，不孳息的黃金將變得較不具吸引力。

Rowling 預測每盎司 1900 美元將是黃金的關鍵支撐價位。

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