避險需求抵銷升息利空 法人估黃金高點上看2200美元

地緣政治推升避險買盤，帶動黃金與油價同步走揚，法人認為，儘管升息不利黃金走勢，但若俄烏局勢再度惡化，預估避險買盤仍將會持續湧入黃金，金價有機會上看 2200 美元。

富蘭克林證券投顧認為，黃金可能持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若俄烏局再次升級惡化，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價，但如果情勢持續出現緩和，則避險需求消退可能讓黃金回檔。

但富蘭克林證券也說，即便有避險買盤支撐，預計黃金也不會出現大幅回調，仍可能會繼續維持強勢一段時間，因為俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚，美歐的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險的黃金仍將持續受到青睞。

目前看來高通膨情勢可能會延續到 2022 年中旬，甚至到了 2022 年中下旬都會維持在高檔水準，高通膨有助持續支撐黃金，預計黃金在 1900 美元附近將有較強的支撐，1900 美元價位大約是 2021 年來巨大底部的頸線位置，投資人可在黃金回落至 1900 美元附近時分批承接布局。

但要留意的是，中長期來看，聯準會、歐洲央行 (ECB) 等央行可能因高通膨而更積極的收緊貨幣政策，因此在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。

渣打銀行則認為，升息環境不利於黃金表現，但在通膨壓力升溫、地緣政治衝突升溫的情況下，市場基於避險需求，仍會提供黃金價位支撐，預估未來 12 個月，黃金價格最高有機會上看 2200 美元。