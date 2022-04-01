黃金寫近兩年最佳單季表現 避險需求將主導後續走勢

黃金在創下近兩年來最大的單季漲幅後，價格在周五 (1 日) 大致持穩，分析師認為，儘管美國聯準會加快升息，但如果避險需求仍高，將繼續推升黃金走勢。

金價今年第 1 季漲幅近 6%，現貨價格來到每盎司 1940 美元附近，這是自 2020 年第 3 季之後最大的單季漲幅，當時金價來到 2063 美元的新高價位。相較之下，2021 年金價疲軟，全年下挫 3.7%，是自 2015 年以來表現最差的一年。

本季，由於俄羅斯入侵烏克蘭、對通膨的擔憂，以及經濟衰退的風險上升，增加了黃金做為誀險需求的吸引力，讓金價重新上揚。

道明證券發布報告認為，避險資金仍是金價強勢的動力，只要停火談判和局勢和緩的實質性進展仍然難以捉摸，就算聯準會轉為更強硬，金價仍具支撐。

在第一季最後一天，俄羅斯總統普丁威脅，如果「不友好」國家拒絕以盧布支付，將停止供應天然氣，讓黃金繼續走高。

台北時間周五 12 點 17 分，現貨黃金上漲 0.1% 至每盎司 1939.21 美元。

不過，一些不利黃金的因素仍然存在。Oanda Corp 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，如果今天公布的非農就業數據強勁，可能提振債券殖利率及美元，恢復對黃金的下行壓力。金價可能測試 1880 美元，甚至在未來一周低至 1800 美元。