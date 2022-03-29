蘋果股價連十日上漲 打破逾10年紀錄

蘋果在奧斯卡締造串流影音界歷史後，周一 (28 日) 連續第 10 個交易日上漲，打破 10 多年來紀錄，未受媒體報導 iPhone SE 減產的傳聞影響。

蘋果 (AAPL-US) 周一收盤小漲 0.5% 至每股 175.60 美元，連續第 10 個交易日上漲，追平 2010 年 10 月的連勝紀錄。

日經新聞周一引述匿名人士報導，由於烏克蘭危機和通膨問題影響消費電子產品需求，蘋果計劃 6 月為止一季將 iPhone SE 減產 20%，相當於減少約 200 萬至 300 萬支，AirPods 無線耳機也將減產超過 1000 萬副。

Raymond James 分析師 Chris Caso 說，他不太擔心蘋果下季減產消息，畢竟這一向是蘋果淡季，而且 iPhone SE 並非蘋果旗艦機。「綜合評估後，我們不會過於擔心下季減產，因為 6 月為止一季的趨勢和下半年重要得多的趨勢通常不會完全吻合。」

蘋果 Apple TV + 製作的「樂動心旋律」(CODA) 周日在奧斯卡金像獎勇挪最佳影片獎，為串流平台在奧斯卡迄今奪下的最大獎項，該片描述聾啞家庭唯一聽覺正常女孩的故事，擊敗呼聲也很高的 Netflix 劇情片「犬山記」(The Power of the Dog)。

Wedbush 分析師 Dan Ives 說，蘋果在奧斯卡奪下殊榮，除了有助推動 Apple TV + 訂戶成成長，還能吸引更多好萊塢「A 咖人才」加入未來的作品，並讓蘋果更有信心來年加強串流投資。

蘋果、Alphabet(GOOGL-US) 等美國重量級科技股近幾周反彈，那斯達克 100 指數從本月稍早的低點回升約 13%。亞馬遜 (AMZN-US) 和輝達 (NVDA-US) 的漲勢特別強勁，分別從 3 月低點大漲約 20% 和 30%。

蘋果股價雖然連漲十日，但仍未完全收復今年來的失土，年初迄今累計下跌 1.1%。

摩根士丹利財管部門投資長 Lisa Shalett 警告，在聯準會 (Fed) 升息大環境下，殖利率曲線趨於平緩、甚至邁向倒掛，意味著大型科技股漲勢可能止步。