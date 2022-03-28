硬體訂閱底子厚+奧斯卡最佳影片加持 投行紛紛看多蘋果

近日有關蘋果 (AAPL-US) 的利多消息不斷，例如該公司即將推出硬體訂閱服務、旗下串流媒體斬獲奧斯卡大獎，讓 Wedbush、大摩等接連喊多。

對於蘋果即將推出硬體訂閱服務，摩根士丹利 (MS-US) 分析師休伯蒂 (Katy Huberty) 表示，根據蘋果披露的現有用戶群和營收數據，在 2021 年，蘋果用戶平均在硬體上花費 280 美元，在服務方面花費 69 美元。換句話說，去年蘋果用戶每天在所有蘋果產品和服務上花費略低於 1 美元。

她認為，考慮到蘋果技術平台對用戶日常生活的重要性，以及蘋果產品和服務的高用戶粘性，用戶為此付費的意願可能會很高。

休伯蒂認為，訂閱服務可以縮短硬體更換周期，並增加每位用戶的支出。因此，該分析師維持對蘋果「加碼」評級，目標價為 210 美元。

另外，在第 94 屆奧斯卡頒獎典禮上，蘋果憑藉旗下串流媒體 Apple TV+ 製作的原創劇情片《樂動心旋律》(CODA) 成為首家斬獲奧斯卡最佳影片的串流媒體服務公司。對此，Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 認為，這是屬於蘋果的「丟麥時刻」(mic drop moment)。這是指一種極度自信和勝利的象徵。

艾夫斯認為，這個結果可能會「明顯增加」Apple TV + 的訂戶數量，同時為其未來的內容計畫帶來更多高水平的好萊塢人才。

他指出，蘋果目前可能擁有 2500 萬 Apple TV+ 付費用戶和大約 5000 萬個全球帳戶，仍遠遠落後於其他串流媒體服務，如 Netflix (NFLX-US)、HBO Max 和 Disney+。

艾夫斯表示：「這次奧斯卡獲獎改變了蘋果在內容方面的努力，並使 Apple TV+ 成為主流串流媒體平台，未來該平台將取得更大的成功，華爾街現在也開始更多地關注蘋果。」目前，Wedbush 給予蘋果 200 美元目標價。

他還表示，憑藉《樂動心旋律》獲得最佳影片，CEO 庫克和蘋果其他員工可能會更有信心加倍投資內容。蘋果目前每年在原創內容上的支出 70 億美元可能還會上升。

他最後補充指出，這項成就還可能促使蘋果競標體育賽事的轉播權，如美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 的「Sunday Ticket」套餐串流媒體轉播權。