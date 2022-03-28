蜜糖與枷鎖 蘋果供應鏈如何延續成長神話？

今年第一個交易日，蘋果 (AAPL-US) 股價創新高，達到 182.88 美元，總市值一度突破 3 兆美元，這個光鮮亮麗的背後，也造就一大批中國蘋果供應鏈的成長神話。

從儲存晶片、OLED 螢幕、鏡頭模組到精密零組件… 以蘋果為軸心，帶動中國供應鏈企業在科技業快速成長。業界有這樣一句話：「得蘋果者得天下」，成為蘋果供應商，不僅意味著大量訂單帶來的營收急速成長，也代表產業對公司實力的肯定。

不過，證券時報報導，蘋果供應商在快速發展之際，需要思考自身中長期「命運」：如何借助蘋果紅利「強身健體」，並逐步降低對蘋果的依賴，走出獨立自主的發展路徑。

某券商電子產業分析師王競（化名）表示，蘋果向供應商提供資金和技術支援，但生產線會被單獨劃分給蘋果，且生產設備、軟體所有權均屬於蘋果，甚至清查資產也必須交由蘋果專人負責。

蘋果能夠一直穩定維持超高毛利率的一個重要原因，是蘋果對下游廠商的成本控制近乎苛刻。王競說，蘋果最看重的是企業的 ERP 系統（企業資源計劃），蘋果供應商的 ERP 系統也由蘋果提供。

在 ERP 系統中，廠商從蘋果指定的供應商採購晶片等原材料、流轉、生產、良率、出廠等數據，都會呈現在 ERP 上，整個流程不允許任何黑箱操作，必須由蘋果完全控制。如此下來，蘋果能精確計算一個產品的成本價，然後再給供應商留出一定的利潤空間。

在整條供應鏈上，蘋果拿走絕大部分利潤，蘋果 2022 年度第 1 季（截至去年 12 月底）的淨利為 346.3 億美元，相當於 A 股 46 家蘋果供應商 2020 年度淨利總和的 3.4 倍。

在蘋果強勢掌控下，供應商的毛利率也趨於下行。立訊精密 (002475-CN) 占營收比率接近 90% 的消費性電子產品，毛利率從 2015 年的 23% 下滑至 2020 年的 17.85%，歌爾股份 (002241-CN) 占營收比重達到 95% 的電子元器件產品，毛利率從 2014 年的 27% 降至 2020 年的 16.08%，德賽電池 (000049-CN) 的電池模組毛利率，從 2012 年的 17% 下降至 2020 年的 8.67%。

不把雞蛋放在一個籃子裡，在為蘋果「打工」之際，謀求獨立發展的業務，是許多供應商規避風險的策略。

立訊精密、藍思科技 (300433-CN) 、長盈精密 (300115-CN) 等蘋果供應商，選擇重點布局智慧車領域。2 月 14 日，立訊精密宣布與奇瑞新能源成立合資公司，在這項合作中，立訊精密並不造車，而是協同奇瑞開拓另一個新產業——整車 ODM 模式，俗稱「原始設計代工」。

在新能源車領域，藍思科技的主要產品包括中控組裝整件、B 柱、儀表盤、充電樁等。藍思科技在長沙黃花園區的車載產品生產線工程，預定今年完工。

一位電子行業首席分析師說：「我們認為過去十年是手機的黃金十年，接下來則是汽車電子 + 半導體的黃金十年」，不止是多元業務互補的考慮，智慧車對供應鏈的需求和利潤帶來更大支撐。

以光學鏡頭為例，目前手機需要的鏡頭數量約 3 顆，但智慧車的數量超過 10 顆，且鑒於汽車對安全性要求更高，毛利率也會優於智慧手機。