存股族最愛10檔人氣ETF 台灣50定期定額交易人數突破10萬人次

存股族最愛的 10 檔 ETF 出列。根據集保結算所統計，今年 2 月最受歡迎的 ETF 中，首推元大台灣 50，定期定額交易人數達 11 萬 5731 人，其次分別為元大台灣高股息，交易人數也有 9 萬 5901 人。

對於存股族來說，可以被動追蹤某一產業或目標指數的 ETF 相對受市場青睞，其中又以高股息與台股市值前 50 大的 ETF 相對受歡迎，根據集保中心統計，截至 2 月止，交易人數前五大的 ETF 分別為：元大台灣 50、元大高股息、富邦台 50、國泰永續高股息、富邦公司治理等。

其中，掛牌將近 10 年的元大台灣 50 ETF，累計定期定額人數已突破 10 萬人次，高居 ETF 之冠，元大高股息的定期定額人數也有近 10 萬人，堪稱是 ETF 的人氣王。

近幾年在永續經營風潮下，讓公司治理與 ESG 相關的 ETF 也頗受市場青睞，其中國泰永續高股息定期定額扣款人數也有 4 萬 6860 人，富邦公司治理扣款人次也有 2 萬 4753 人，元大台灣 ESG 永續的扣款人數也有 1 萬 1284 人。

根據集保統計，台股自 2017 年開辦定期定額以來，已成為國人投資理財的重要管道，統計到今 (111) 年 2 月國內自然人整體定期定額的金額已達到 37.4 億元，較去年同期成長約 61%；人數也達到 33.8 萬人，較去年同期成長約 68%。

根據集保觀察，最受國人歡迎的前十檔定期定額 ETF，連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。

另外，特定題材的 ETF 也相當受到投資人歡迎，富邦越南與國泰智能電動車成立不到一年，其定期定額交易人數就擠進前 10 名。

集保結算所董事長林修銘表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化互動式的資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾對於投資理財的意願，推升資本市場長遠的進步。