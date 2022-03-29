光隆精密-KY聚焦三大車用版圖 看今年成長樂觀

光隆精密 - KY(4581-TW) 最新指出，今年營運策略聚焦三大方向，包括商用車碟式刹車在中國市場的市占率提高、廢氣再循環系統及電子驅動剎車零組件訂單出貨，以及強化新能源及輕量化零組件布局，依目前接單情況，看今年成長機會大。

光隆指出，在商用卡車零組件方面，子公司福州精工主要以商用卡車零組件且外銷歐美為主，隨著歐美因疫情趨緩，客戶回補庫存力道升溫，且美國貨運商為加快出貨速度，不斷以卡車取代鐵路長途運輸，訂單能度見度已至 7 月。

由於福州精工也是全球商用車碟式刹車大廠的主要供應商，隨著客戶和陕西法士特汽車傳動集團合資成立 ADB(氣動蝶式剎車總成) 工廠，商用車碟式刹車市場在中國的市占率提高，光隆樂觀看，未來營收提升可期。

另一方面，由於廢氣再循環系統及電子驅動剎車零組件方面，目前仍受晶片短缺和天然氣價格高漲影響，光隆預期，訂單效益遞延在第三季後將逐漸拉升。

而新能源和輕量化零組件中，相較以往以鑄鐵材質為主，光隆積極開發非鑄鐵材質產品，尤其鋁件材質產品出貨比重漸漸拉高，在新開發電動車電池零件也有新進展，已量產出貨，另透過和國外專業技術工程公司合作，開發電子減壓閥總成。

光隆強調，不管是使用天燃氣引擎或氫氣作為燃料電池的新能源商用車，均需使用電子減壓閥對高壓氣體進行精確的壓力調節，為未來新能源商用車提前布局。

光隆去年合併營收 10.04 億元，年增率 16.3%，稅後純益 0.81 億元，年增 17.39%，每股純益 2.38 元，光隆說明，去年雖受原物料成本上漲、國際運輸運費倍數成長，以及新台幣､人民幣升值等因素壓抑獲利表現，所幸大多客戶都能達成協議，獲利小幅增加。