配息型ETF新選擇 00905強力登場

近年來台股 ETF 交易量不斷攀升，尤其是 0050 ETF、0056 ETF 深受國人喜愛，成為不少人的口袋名單。不過，觀察台股主要指數中，今 (3/29) 日啟動募集的 FT 臺灣 Smart ETF(00905) 所追蹤的「特選 Smart 多因子指數」，過去 13 年來，平均年化報酬率逾 18%，除了打敗大盤，更優於 0050、0056 所追蹤的台灣 50 指數及台灣高股息指數，而且還是季配息型，並以發行價格 10 元的姿態於今日強力登場！

擔心股市能見度低 選股優於選市

今年投資市場面臨升息、高通膨及俄烏戰事等變數影響，全球股市震盪劇烈，但中長期來看，股市多頭格局不變，待各變數塵埃落定後，台股可望再向上攀升，因此，現階段以選股優於選市的策略為宜。但也因為市場波動加劇，選股難度升高，加上很多人沒有時間研究市場，也看不懂財報，該怎麼辦呢？

最好的方式莫過於布局一籃子股票的 ETF，然而這並不代表，所有 ETF 皆具有跟漲、抗震的特性，有些 ETF 成分股過度集中單一產業，恐因產業前景而帶來不小的投資風險。就像去 (2021) 年風行的主題式 ETF，容易因為產業趨勢難料而波動甚劇，若產業前景佳，就會大漲；反之，若不如預期或衰退，修正幅度也會加深。

以疫苗型 ETF 為例，隨著全球脫離新冠肺炎大流行潮，新增病例逐漸下降，莫德納、輝瑞等疫苗股股價，今年以來股價表現慘淡，也使得疫苗型 ETF 上市後，已經跌了好幾成。除了容易受到產業趨勢影響之外，此種只追蹤單一主題因子的 ETF 也容易造成動能不足，因此，若要能夠達到隨漲、抗震的效果，應以多因子 ETF 為首選，選股更具全面性，不僅可以迎戰詭譎的投資市場，也能夠參與市場上漲的契機！

聰明選股 台股配息再升級 息收價差一次掌握

除了台灣產業前景佳、估值具吸引力之外，台股股利率稱霸全球，也是吸引國際資金進駐的重要原因。彭博資訊資料顯示，預估今 (2022) 年台股股利率可達 3.7%，遠優於美股 1.4%、歐股 2.9%、陸股 2.1%、以及日韓 1.9% 的股利率，使得近年來台股配息型 ETF 已經成為國人首選。

不過，愛息族常面臨，若選擇配息型 ETF，深怕股價漲不動；若是選擇股價具有飆漲潛能的 ETF，又怕配息不高。

如今，愛息族有新選擇了！FT 臺灣 Smart ETF(00905) 標榜量化多因子篩選機制，從台股中選出績優生，讓投資人可以息收及價差兩頭賺。該檔 ETF 是追蹤臺灣指數公司「特選 Smart 多因子指數」，以品質、價值、動能三大因子選擇成分股，並結合傳統市值加權法，可以優化選股及個股權重，達到自動智能導航、聰明選股的效果，以期追求長期合理的超額報酬。

其中，價值因子方面便是著重股息及股價成長機會，找尋低本益比及高殖利率標的，讓配息收益可以再晉級。根據回測結果，自 2009 年以來，特選 SMART 多因子指數每年的股息率均更是勝出台灣加權指數股息率，讓台股配息率更上一層樓！

配息 ETF 也能兼顧股價成長

除了配息率優於大盤，特選 SMART 多因子指數的平均年報酬也十分亮眼，過去 13 年來 (含回測數據)，平均年報酬達逾 18%，優於台灣加權指數 (17%)、台灣 50 指數 (17.3%)、台灣高股息指數 (14.9%)。

進一步來看，若納入含息報酬，整體而言，特選 SMART 多因子指數股息及股價的總報酬率，也比其他三大指數來得高，其累積總報酬率 (含息) 高達 628%，勝過台灣加權指數、台灣 50 指數、台灣高股息指數的總報酬率，讓投資人得以股息與價差兩頭賺！

除此之外，投資人布局股市，最害怕漲的時候，漲得比大盤慢，跌的時候卻又比大盤跌得兇，然而，特選 SMART 多因子指數卻是具有隨漲抗跌效果。根據近 10 年回測結果，當大盤上漲時，該指數漲幅可優於大盤及台灣高股息指數，並與台灣 50 指數相當；當大盤下跌之時，該指數跌幅則可低於大盤、台灣高股息指數及台灣 50 指數。

FT 臺灣 Smart ETF(00905) 屬季配息型 ETF，發行價格為每單位 10 元，也就是說，一張股票只要 1 萬元，就能當上台股龍頭公司的股東，是目前台股 ETF 相對親民入手的門檻價，很適合小資族、存股族賺取零用金，又有機會獲取股價超額報酬的機會，實現股息及價差兩頭賺的目標，不失為投資台股最省時省力的方式。

FT 臺灣 Smart ETF (00905)｜智慧新存股

活動網頁 https://www.ftft.com.tw/Areas/00905/index.html