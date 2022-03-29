美參院表決通過美國競爭法 將啟動兩院協商 牽動520億美元晶片補助

美國參議院周一 (28 日) 表決通過美國競爭法案，其中包含提供 520 億美元的晶片生產補貼，以對抗中國日益強大的影響力，下一步將啟動兩院協商，力求達成妥協方案。

參議院在程序性投票中以 68 票同意、28 票反對通過這項法案，接下來將與眾議院啟動正式協商程序 (conference)，兩院國會議員將就妥協方案達成協議。

參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，這項停滯不前的法案，將成為 117 屆國會最重要的成就之一，雖然涵蓋範圍廣泛，這項立法的兩大宗旨在於幫助美國創造更多就機會，與降低美國家庭的成本。

舒默去年提出的法案版本獲得半導體產業和白宮支持，但與眾議院在如何鼓勵創新和製造方面意見分歧，因而陷入停滯。參院主要將重點放在新興技術研發，眾院則強調基礎研究和開發。

舒默和眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 現在可以啟動談判程序，為法案爭取更多支持，以便在國會通過，但最終措施不太可能在 5 月底以前完成。

參議院在去年 6 月首度通過《2021 年美國創新與競爭法》，授權 1900 億美元強化美國技術研發，眾議院則在今年 2 月通過總規模 3500 億美元的《2022 年美國競爭法》，兩個版本的法案均包含 520 億美元的半導體生產補貼。