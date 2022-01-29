美眾院下周表決2022年美國競爭法 攸關520億美元強化半導體發展

美國眾議院多數黨領袖 Steny Hoyer 周五 (28 日) 表示，下周將表決「2022 年美國競爭法」(America COMPETES Act of 2022)，內容包含撥款 520 億美元鼓勵本土半導體發展的舉措，以強化與中國抗衡的實力。

眾院本周稍早公布美國競爭法法案內容，Hoyer 表示，下周將表決這項長達 2900 頁的法案，以促進美國本土科技研發和先進製造，並強化面對中國的競爭力。

半導體供應鏈已經成為兵家必爭之地，不只美國正在推動產業相關補助，歐盟也將在 2 月公布歐洲版的晶片法案，規模可能比照美國的「晶片法案」。

美國總統拜登多次呼籲國會同意撥款，以補助國內晶片生產。商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周五為相關法案向國會喊話，主張全美將可新增數萬個工作機會，並重振本土的製造業。

參院去年曾通過宗旨類似的「美國創新與競爭法」(US Innovation and Competition Act，USICA)，除了以 520 億美元提升半導體產量之外，還授權 1900 億美元強化美國面對中國的科技和研發實力。

但參眾兩院版本有一些不同，眾院版法案雖然也撥款 520 億美元扶植國內半導體產業，但沒有 1900 億美元撥款，而是另外授權 450 億美元提升供應鏈韌性，並改善美國在關鍵物品、工業設備與製造技術的實力。

如果眾院通過自家版本，參眾院的領袖將磋商以化解歧異。

眾院版法案還包括一些貿易規定，且將針對美國主張中國違反新疆維吾爾族人權的部分，施加額外的制裁。對此中國表達強烈抗議，認為該法案不該被稱為「美國競爭力法案」，應該改稱為「阻礙中國競爭法案」。

此外，眾院版法案將重新授權和修訂「貿易調整協助」計畫 (Trade Adjustment Assistance programs，TAA)。該計畫目的是幫助工作或收入受到進口品威脅的勞工，並改革進口優惠關稅待遇。