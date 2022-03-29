Fed研究：財政政策造就美國的高通膨

美國物價正以 40 年來最快速度上漲，聯準會 (Fed) 多次被抨擊落後通膨形勢，不過舊金山聯邦準備銀行把一部分矛頭指向財政政策。

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率攀升到 7.9%，漲勢凌厲的程度超越其他已開發經濟體。舊金山聯準銀四名經濟學家認為，美國政府在疫情期間提供的大規模支持是原因之一，預估讓 2021 年底的通膨率上升約 3 個百分點。

研究人員比較美國家庭和其他經濟合作開發組織 (OECD) 的實質可支配所得，結果發現，美國在 2020 年 3 月簽署經濟援助和刺激法案 (CARES Act)、和去年簽署美國救助法案 (American Rescue Plan Act) 這兩段期間，美國的數據都達到高峰，代表兩次措施都帶來前所未見的短期挹注效應。

但四位研究人員也說，假如沒有財政支持，美國經濟可能陷入通貨緊縮和經濟成長放緩，此後果更不堪設想。

高漲的通膨已經變成美國總統拜登重大政治阻礙，支持率大幅下滑不利今年 11 月期中選舉，包括拜登的連任和民主黨薄弱的國會過半優勢。高漲的通膨也阻礙美國政府進一步擴大財政支出。

達拉斯聯準銀同日公布的調查顯示，全美製造商的通膨預期正在上升。他們預估，未來六個月將為原物料支付更高費用，製造商並表示，將把部分成本轉嫁給消費者。此結果和紐約、費城和里奇蒙聯準銀行的調查相呼應。