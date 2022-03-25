Nvidia、英特爾領漲 ！晶片股歡騰 美失業金數據報喜重振市場風險胃口

半導體股周四 (24 日) 上漲，因投資者恢復對風險較高資產的興趣，並採信 Nvidia (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 本周看漲的評論。

由於市場對通膨的擔憂，以及俄烏衝突恐加劇供應鏈挑戰，今年迄今晶片股受到重挫，截至周三收盤，iShares 半導體 ETF 今年下跌 15%，同時那斯達克和 S&P 500 指數分別下跌 12% 和 6.8%。

Nvidia 周四大漲 9.8%，創下去年 11 月以來最大單日漲幅。本周稍早，Nvidia 在其投資者日上公布，公司產品路線圖包括以聚焦人工智慧 (AI) 的新伺服器晶片，以及打造全球最快速的 AI 超級電腦。

分析師顯然喜歡這些消息。德意志銀行分析師 Ross Seymore 給予該股「續抱」評級，並稱「我們持續相信，Nvidia 基本面來說非常適合從硬體和潛在軟體方面的 AI 成長中受益。」

英特爾周四大漲近 7%，創下一年多來最大單日漲幅。英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周四在國會山莊表示，政府對國內製造業的補貼將提高美國國家安全，並有助於解決當前半導體短缺的問題。

半導體短缺問題令汽車產業和其他關鍵經濟領域坐困愁城，季辛格說：「過去 50 年來，石油儲備定義了地緣政治，但對於數位化的未來，晶圓廠的地位更加重要。」

英特爾計劃至少斥資 200 億美元在俄亥俄州建立晶片綜合工廠，且本月宣布計劃斥資 360 億美元在德國和其他歐洲中心建立新的「超大工廠」

他說：「讓我們在想要的地方蓋工廠，並在世界上定義，我們希望成為美國和歐洲的一部分。」

美國勞工部報告顯示，上周初次請領失業救濟人數降至 1969 年以來的最低點，這點推動晶片股漲勢，因為投資者搶購可望在美國經濟復甦中受益的股票。

AMD (AMD-US) 周四大漲 5.8%；博通 (AVGO-US) 上漲 4.5%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.66%。然而，這 3 家今年迄今仍見下跌。