曾怒批加州「法西斯主義」 馬斯克這回卻對特斯拉上海停工沉默

人在屋簷下，不得不低頭？特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾因不滿加州政府強制居家防疫的禁令，大罵地方政府該舉措為「法西斯主義」行為，但此回面臨中國當局封城，馬斯克卻出奇地保持沉默。

美國 2020 年春季新冠疫情大爆發時，加州政府關閉一家特斯拉工廠長達 2 個月，當時馬斯克大批州衛生當局「法西斯主義」，並怒罵「該死的，把自由還給大眾。」

據路透報導，因應上海新冠病例激增的情況，中國政府要求上海封城，禁止所有非必要業務營運，導致特斯拉上海工廠將停產 4 天，其每日全球產量將下降約 2000 輛。

上海居民遭禁止離開住家，當地公共交通也遭關閉，其嚴格程度超過美國新冠疫情任何期間實施的封鎖措施。

面對嚴格的封鎖禁令，馬斯克周一 (28 日) 卻在推特抱怨《華盛頓郵報》設置了收費牆，另外他周一也披露自己新冠病毒確診，但無症狀。特斯拉沒有立即回應此報導的置評請求。

美國會擔憂特斯拉中國業務的國安風險

隨著特斯拉中國業務的擴張，美國國會山莊也拉響警報。

馬斯克向來樂於批評美國政客，而對中國官員則不多加置喙，甚至去年 6 月在推特上回應中國官媒推特帳號，稱「中國取得的經濟繁榮確實令人驚嘆，尤其是在基礎設施方面！我鼓勵大眾親自參觀。」

但在 6 個月後，因美國拜登總統沒有邀請他參加白宮與商界領袖的會議，他憤而批評當局「把美國大眾當傻瓜對待」。

此外， 中國政府強硬鎮壓新疆少數民族，引發美國為首的西方民主國家關注，並呼籲企業合作採取抵制手段。但特斯拉卻不顧新疆爭議，今年 1 月在中國新疆開設新展售中心，遭到西方群眾在社交媒體大肆批評。

種種行徑導致美國兩黨國會議員對馬斯克在中國的商業交易是否構成國安威脅表示擔憂。據《華爾街日報》上周報導，立法者特別擔心中國可能透過馬斯克的太空公司 SpaceX 獲得機密技術。

美國眾議院情報委員會議員 Rep. Chris Stewart 表示：「我是馬斯克和 SpaceX 的粉絲，但任何人都會擔心他們是否與中國有金融糾葛。」