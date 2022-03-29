拜登預算案提議 限制企業在股票回購後賣股

在周一 (28 日) 呈交國會的最新聯邦預算案中，美國總統拜登 (Joe Biden) 呼籲，應限制企業高層出售自家股票的時間，防止其靠庫藏股活動快速獲利。

拜登於預算案中提議，在企業回購股票後，對高層實施數年的股票禁售令，他主張這將促進企業投資創新與成長，有助於讓企業高層與股東、員工和經濟的長期利益保持一致。

企業進行股票回購時，往往會提振公司股價，而當股價上漲時，取得股票或選擇權獎勵的企業高層將從中受益。

自 2020 年疫情爆發後，企業掀起一波股票回購熱潮，標普道瓊 (S&P Dow Jones) 數據顯示，標普 500 指數成分股公司去年庫藏股規模達 8820 億美元，發放股利約 5110 億美元。

考慮到民主、共和兩黨在美國參議院勢均力敵，目前還無法確定該項立法提議最終能夠真正上路。

此外，市場分析認為，目前這項提議只是引發外界討論，對企業和高層的影響仍不得而知。

摩根大通資產管理部門全球策略師 David Kelly 則說，限制股票回購的影響程度，部分取決於他們對企業高層的定義範圍有多大，不過，他仍對限制企業在股票回購後出售股票的提議表示擔憂。

Kelly 表示，上述提議僅基於公司進行股票回購，只是為了提振股價，讓投資人能夠賣出股票的假設，但他認為，主要目的是為了重新分配現金。

Kelly 稱，政府的提議可能導致企業減少對員工的股票獎勵措施，簡單來說，在上述限制之下，企業可能完全捨棄股票回購，寧願透過發放股利等其他方式，向股東返還現金。

民主黨曾在去年提議對回購股票活動課徵 1% 稅收，但最終立法失敗，該項稅收提議原本將在未來十年內為聯邦政府帶來約 1240 億美元稅收收入，目前還不確定該提議是否涵蓋在 2023 年度的預算提案中。