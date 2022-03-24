Fed梅斯特再次呼籲加快升息腳步 認為今年有必要升息2碼

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三（23 日）表示，為遏止 40 年來最嚴重的通膨，Fed 需要在今年上半年大幅升息，並開始縮減資產負債表，重申希望在年底前將利率升至 2.5%。

梅斯特表示 Fed 應該更快採取行動對抗通膨，認為升息幅度可能需要拉高至 2 碼，重申希望在年底前將利率提高到 2.5%。梅斯特昨日曾表示，不應該排除升息 2 碼的可能性。

投資人加大對 Fed 在 5 月政策會議中升息 2 碼的押注，先前 Fed 主席鮑爾曾表示，必要時將升息 2 碼以平抑通膨。自此之後，儘管在俄烏衝突的不確定因素下，Fed 官員仍陸續放鷹，強調抑制通膨的必要性，例如布拉德（James Bullard）主張升息愈快愈好，呼籲今年升息到 3% 以上。

Fed 上周將基準利率提高 1 碼，並預計今年升息 6 次，使基準利率達到 1.9%，到 2023 年將升至 2.8%。

除升息外，Fed 官員還計畫開始縮減近 9 兆美元的資產負債表，鮑爾表示最快可能在 5 月開始，但尚未做出決定。梅斯特認為，即使 Fed 在同一次會議上宣布升息與縮表，也不會破壞市場穩定。

梅斯特表示自己並不擔心升息會導致經濟陷入衰退，因為目前經濟中的需求相當龐大，但這是在俄烏衝突不會大幅升級的前提下預測，而下半年的政策必須將這場戰爭因素列入考量。