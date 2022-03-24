日本央行片岡擔憂經濟下行風險 日圓貶破121.40 續創6年新低

日本央行高層官員周四 (24 日) 指出，日本經濟有下行風險，其沮喪言論及日本央行持續的寬鬆政策，促使日圓進一步貶值，美元兌日圓站上 121.40。

日本央行董事會成員片岡剛士周四表示，由於受到疫情影響，而且存在地緣政治風險，日本經濟雖然呈現回暖，但下行壓力增大。

他表示，日本央行準備根據需要採取適當措施，應對疫情對經濟造成的影響。日本通膨可能會短暫超過 1.5%，並可能進一步加速，這取決於石油價格趨勢。

不過，片岡也說，他個人的觀點是，這樣的通膨上升不會持續下去，也不會獲得足夠的動能來實現日本央行目標。

對於近期日圓貶至 6 年低點，片岡則偏向正面看待。他表示，日圓疲軟對經濟的負面影響主要來自進口成本上升，但日圓貶值對日本經濟的影響總體是積極的。

美元兌日圓在片岡發言後進一步上漲，至 6 年高點 121.40，盤中漲幅約 0.2%。

此前日本央行公布的 1 月會議紀要，央行繼續承諾保持超寬鬆貨幣政策以支持脆弱的經濟復甦，但也注意到，如果企業以快於預期的速度轉嫁成本上升，消費者通膨可能超出預期。

央行表示，他們正密切關注薪資，一位委員表示，日本名義薪資增長率必須超過 2%，才能穩定地達到日本央行的物價目標。