普丁拿J.K.羅琳與俄國相比 她回嗆「我挺烏克蘭」

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週五 (25 日) 埋怨西方國家歧視俄羅斯文化，好比 J.K. 羅琳因跨性別議題的悲慘待遇，羅琳本人則回應：「我挺烏克蘭。」

俄羅斯全面侵略烏克蘭後，引發西方國家群起制裁，就連藝術、文學領域也受到影響，普丁對此怨聲連連。

普丁斥責西方國家正取消俄國文化 (圖片：AFP)

普丁週五與俄國文藝界代表進行視訊會議，他怒斥西方國家正試圖取消俄國整個千年文化和人民，柴可夫斯基、蕭士塔高維奇和拉赫曼尼諾夫從海報上抹消。俄國作家和書籍如今也被取消。

普丁稱，上一次發生類似的情況是在 1930 年代納粹德國興盛的焚書活動，他還提到以《哈利波特》系列小說作者 JK 羅琳 (J.K. Rowling) 因「跨性別者」爭議而被「取消」關注。

羅琳週五推文回應：「我挺烏克蘭。」她寫道：「對西方取消文化的批評最好不要讓那些屠殺平民或是監禁批評者的人來做。」羅琳本月 7 日宣布旗下基金會捐款 100 萬英鎊援助烏克蘭兒童，展現她挺烏的決心。

取消文化是一種社群抵制行為，羅琳近年因歧視「跨性別者」引爆爭議 (圖片：AFP)

取消文化是一種社群抵制行為，羅琳近年因歧視「跨性別者」引爆爭議，她在 2020 年曾將「有月經的人」與「女人」畫上等號，遭外界批評「歧視跨性別者」，羅琳不但遭排除在《哈利波特》在屆滿 20 周年紀念活動，還慘遭《怪獸與鄧不利多的秘密》片商切割，將她的名字在預告片直接「消失。」