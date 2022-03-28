本週操盤筆記：美國非農與核心PCE、ISM製造業指數、OPEC+部長級會議

本週重要國際財經大事涵蓋多項重要經濟數據，包含美國 3 月非農就業、3 月 ISM 製造業指數、2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 以及美國 Q4 國內生產毛額 (GDP) 終值，通膨高漲之下，當中備受關注的莫過於核心 PCE 物價指數。此外，石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 也將召開部長級會議。

本週操盤筆記 (03/28-0401)

1. 美國 3 月非農、2 月核心 PCE：

美國將在周五 (1 日) 公布最新非農報告，市場預期，3 月非農就業將新增 45 萬人，失業率估進一步下滑至 3.7%，持續的就業增長，將繼續為聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的路徑奠定基礎。

市場分析認為，就經濟路徑來看，就業數據固然重要，但目前通膨數據更具意義，在達到充分就業的同時，聯準會多半將重點擺在打擊通膨上。

美國將於周四 (31 日) 公布高度關切的通膨指標。經濟學家普遍預期，2 月核心 PCE 物價指數將較去年同期增長 5.5%，高於 2 月的 5.2%。

2. 美國 3 月 ISM 製造業指數：

美國供應商管理協會 (ISM) 將在周五 (1 日) 公布製造業指數，市場預期，美國 3 月製造業指數將達 58.3，低於 2 月的 58.6，但差距不大。

3.OPEC + 部長級會議：

俄烏局勢緊張之際，石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 將於周四召開部長級會議，討論原油產量配額。因市場供應吃緊，OPEC + 至今仍堅持每月 40 萬桶 / 日的增產協議，投資人將繼續關注本次決議對油價走勢的影響。

Scout Investments 分析師 Eric Chenoweth 認為，OPEC + 基本上可能在今年底耗盡閒置產能，因此他預期在本次會議上，OPEC + 的增產計畫不會有太大改變。

國際能源署 (IEA) 此前表示，即使 OPEC + 調升現有計畫的增產規模，額外供應的原油也需要耗費四到八周才能抵達消費市場。