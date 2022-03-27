供需鐵則！小摩：油價太高 供應未增 需求出現放緩跡象

由於供應太少、需求太大，目前油價飆升至每桶 100 美元以上，若要降低油價，只能反其道而行，亦即增加供應或降低需求。然而，迄今供應尚無恢復跡象，但摩根大通發現，過去幾周已有需求因高價而退卻的跡象。

摩根大通大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 寫道：「油價這一個月來經歷了近 10 年來未見的大漲，以及數周創新高的燃料價格，高頻率數據表明，消費者已開始做出回應。」

先前油價未能刷新每桶 147 美元以上的紀錄，需求下降可能是原因之一。

Brent 原油期貨價格周五上漲 1.4% 至每桶 120.65 美元；WTI 原油期貨價格上漲 1.4% 至每桶 113.90 美元。能源精選行業 SPDR ETF (XLE-US) 上漲 2.2%。

歐洲方面，大眾出行量經歷 Omicron 疫情後的反彈回升，現在已見下降，而中國也因疫情惡化而重啟封鎖措施。

「中國方面，道路擁堵數據顯示，因應新冠病例激增與政府實施地區性封城，3 月中國大城市的駕駛量大幅下降。」Kaneva 寫道。

摩根大通以中國實施為期 3 個月的封鎖措施為假設，將中國第二季石油需求估計調降 52 萬桶 / 日。

美國方面，直至近期，大部分地區的需求一直保持上升。 然而，加州的車輛駕駛里程數卻開始趨於平緩，Kaneva 認為這一切歸因於汽油價格過高。雖然目前為止，摩根大通尚未改變對美國的需求預期，但可能會變動。

摩根大通預計，第二季度石油市場將從供應短缺轉為供應略微過剩。然而，該估計是基於歐洲在未來幾個月繼續購買俄羅斯石油的假設上。

「歐洲是俄羅斯石油的最大單一買家，如果歐洲削減俄油進口的速度越快，全球油價上漲程度就越高。如果俄羅斯出口量下降 380 萬桶 / 日，原油價格可能飆升至每桶 185 美元。」Kaneva 寫道。