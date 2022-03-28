〈上海封城〉浦東封鎖 特斯拉上海廠傳至少停工一天

知情人士透露，由於上海市政府加強防疫措施，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上海廠計劃至少停工一天。

彭博報導，消息人士表示，特斯拉上海廠周一（28 日）將停工，特斯拉尚未通知員工是否進一步延長停工時間。該公司暫時沒有回應。

上海已成為中國最大疫情熱點，促使上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組上周日晚間決定，啟動新一輪切塊式、網格化核酸篩查，周一拂曉 5 時起，先封鎖黃浦江以東地區，涵蓋金融區和工業園區，周五 5 時解封。

上海市政府表示，封空地區所有企業實施封閉生產或遠距上班，且公車、地鐵、叫車服務等大眾交通工具暫時停止運轉。

特斯拉的工廠位於浦東，雖然該公司未告知員工會停工多久，但許多員工都面臨封控。上海意外宣布以黃浦江為界，分階段封控 引發大批市民深夜蜂擁囤貨。

上海市衛健委表示，上周日（27 日）新增本土確診病例 3,500 例，其中無症狀感染者占 3,450 例。

本月稍早特斯拉上海廠曾停產兩天，當時特斯拉說：「我們積極配合政府要求進行核酸檢測等防疫要求，同時盡最大努力保障生產，共克難關」。去年特斯拉一半電動車都在這座海外首座超級工廠生產。

上海廠對特斯拉至關重要，原因是中國是特斯拉第二大市場，且該工廠生產的電動車出口至歐洲和亞洲其他地區。中國乘用車信息聯席會在本月稍早公布的報告顯示，上月特斯拉上海廠的交車量達到 56,515 輛，其中出口占 33,315 輛。