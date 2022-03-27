〈Q2投資展望〉三大國銀資產配置教戰 股優於債這樣布局

時序即將進入第二季，隨著全球通膨升溫、Fed 啟動升息，投資難度也加大，中國信託銀行、台新銀、台北富邦銀等三大國銀均看好「股優於債」，股市布局看好「美股、REITs 金融等利率受惠股、科技」等三大領域為首選，而升息雖然造成全球債市回落，但也讓海外債逢低布局時機湧現，可採股債兼備方式平衡布局。

中國信託表示，第二季展望中性偏正向，建議的股債比為「52：48」，儘管地緣政治風險、升息與通膨帶來的資產價值修正，但目前猶屬景氣循環中段，因此股票展望仍優於債券。

台新銀行也認為股優於債，第二季資產配置股債比例建議採「股六債四」，尤其美債殖利率走升，加上俄烏衝突未止，市場波動再起，但 Fed 主席 Powell 稱美國經濟進入衰退風險機率不高，因此仍看好市場長期趨勢，想要同時把握股債輪動機會的投資人，可採股債兼備方式平衡布局市場。

中國信託進一步指出，股市配置中，以美股為主，其他國際股票為輔，考量美國經濟較為穩健且受地緣政治衝擊程度較低，美國大型企業獲利能見度高並具定價能力，美元更有避險升值機會，仍是風險下資金的首選。

在產業方面，中國信託表示，自 2022 年初至今，除了能源股之外，多數產業已歷經較大幅度修正，市場持續關注高通膨與利率調升對產業獲利的衝擊，以及可能引來經濟成長放緩的供需調整；所幸成長型產業中的科技業在技術創新與供應鏈調整需求下的增長動能依舊強勁，且第二季開始進入半導體旺季，可望在評價面修正後吸引資金流入。

但值得留意的是，工業類股多屬原物料使用商 (如航空、傳統車廠) 卻因成本提高及原物料短缺造成營利壓力，股價可能相對承壓。

而金融、地產、能源及原物料產業則受惠利率及通膨，全年獲利調升，股價仍有表現空間；另外與地緣政治連動性較低及需求彈性較低的健護及核心消費產業，在股市波動加大之下具有一定的防禦性效果。

台新銀行的選股策略部分，則表示今年來通膨居高不下，REITs 有望受惠租金調升改善獲利表現，金融則在升息趨勢下，受惠淨利差改善，營運前景樂觀。此外，長期而言，科技創新具龐大商機，產業發展趨勢不變，健護則受惠醫療需求逐年提高，產業表現也同樣具備長期成長潛力。

海外債逢低布局時機湧現 存續期長短操作大不同

債市投資策略部分，北富銀表示，雖然利率上升可能導致當前債券價格下跌，但若在升息時佈局債券，較便宜的債券價格可提高債息殖利率，所以升息其實可視為長期投資海外債券的機會。

北富銀進一步指出，北富銀指出，從 1980 年至 2021 年已經歷了 6 次升息循環，由美國債市歷年的表現來看，無論是長期公債、十年期指標公債或投資等級公司債，在升息啟動當年度雖可能出現負報酬率，但持有一年後報酬率皆會翻正。

北富銀強調，和股票不同的是，影響債券回報率的主要因素來自於孳息收入，以全球投資等級債過去 20 年總報酬率來看，有超過九成可歸因於利息收入，只有不到一成是因價格上漲帶來的資本利得，只要發行人不違約，即使市場價格受外界影響而產生波動，長期持有仍可持續領息，享有穩定的現金流。

北富銀表示，正因為海外債券擁有固定配息、到期保本等特質，不僅適合準退休族長期持有，在當前市場受戰爭、升息等多重因素影響產生劇烈震盪時，也可作為多元配置的核心部位，發揮降低整體投資組合波動、提供穩定金流的效益。而過去民眾如果想申購海外債，必須親至分行簽核申購文件，相當繁瑣耗時，北富銀特別針對海外債券申購進行全新的升級。

中國信託則建議，由於成熟投資級債及新興市場主權債存續期間均達 7.5 年以上，受利率風險較高，可待美國 30 年期減 10 年公債利差收斂至低位時，再伺機布局取得較佳的穩健息收。而美國非投資等級債存續期間較短，且在升息初期收益率提高且違約率仍偏低，價格衝擊相對有限，因此，投資人可留意此波價格修正下價值面浮現的投資機會。

整體來說，債券投資有兩大操作策略，中國信託表示，一為增加低波動資產，布局低存續期間的複合債，若為高資產或具有專業投資人資格的投資人，可布局人民幣債、短天期海外債券（如 2 至 5 年的金融短券）。

二為選擇抗通膨及抗利率風險標的，觀察目前美國公債利率期限結構，3 至 10 年殖利率已呈現水平狀態，顯示中短天期債券收益率與長天期債券收益率差異不大，故在降低利率風險之下先考量存續期較短的優先擔保債、投資等級債 (以 BBB 級債為主)，收益率已回升至 5~7%，也可適度建立穩定現金流。

至於對高資產客戶來說，可考慮金融債、變動利率債或具有調升信評機會的新興市場企業債，並透過階梯式配置策略來分散利率風險。