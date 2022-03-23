〈貴金屬盤後〉鮑爾暗示大幅升息刺激美債殖利率 金價挫跌   

黃金和白銀、白金、鈀金等貴金屬周二 (22 日) 悉數走低，因聯準會 (Fed) 主席鮑爾前一日暗示可能一口氣升息 2 碼以對抗通膨，刺激美國公債殖利率上揚至 2019 年以來最高水準，削弱了黃金等不孳息資產的魅力。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 8 美元或 0.4%，收每盎司 1921.50 美元。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 41 美分或 1.6%，收每盎司 24.904 美元。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說：「Fed 升息預期、美元升值、殖利率上揚，對不孳息的黃金來說全都是麻煩。但地緣政治風險帶來的不確定性和不安感，仍支撐著黃金在內的避險資產。」

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，在大宗商品領域，黃金表現格外有韌性，3 月至今上漲約 1.1%。

鮑爾周一在一場經濟會議中表示，必要時準備好升息超過 25 個基點 (1 碼)，一些決策官員早已支持這麼做，例如聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 在上周決策會議中就支持升息 2 碼，是唯一反對升息 1 碼的有投票權官員。

布拉德周二受訪時重申，Fed 需要大幅升息，讓美國利率回到「溫和」限制經濟活動的水準，以讓通膨獲得控制。

美債殖利率飆升，10 年期公債殖利率升破 2.3%，達到 2019 年 5 月以來的高點。殖利率上揚通常不利黃金，因為這提高了持有黃金的機會成本。

美元本周隨著鮑爾的發言而上揚，由於黃金以美元計價，美元升值代表使用其他貨幣的黃金買家要付出更高的價格。

XM 的 Hadjikyriacos 說，雖然殖利率和美元上升都不利黃金，但黃金至今傷勢輕微，「避險需求減緩貨幣政策緊縮的衝擊，投資人還是希望在地緣政治動盪中找到保護投資組合的去處，但通膨升溫和升息環境下不利於持有公債，很多人於是投入黃金。」

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