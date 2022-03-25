避險需求預計持續 機構估明年金價突破2100美元 長期看3000美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2022年3月25號16點20分

Murenbeeld & Co. 研究部門主管 Chantelle Schieven 表示，黃金已經找到了一個新的區間，在每盎司 1900 美元至 2000 美元之間，建立了穩固的基礎。

她預計，即使近期推升金價的戰爭因素獲得解決，避險需求也不會消失，因為這場戰爭已經成為改變全球地緣政治格局和金融市場的關鍵支點。

Schieven 指出，戰爭已經導致各國在盟友和對手之間劃清界限，隨著各國尋求發展自己的供應鏈，全球化趨勢正在被打亂。與此同時，西方政府正在增加軍費開支，這將推高赤字。

她強調，全球化趨勢的減弱，也將加劇通膨上升，因為發展國內供應鏈將更加昂貴。而不斷上揚的通膨數據，將使實際利率保持在負值區域，這將為貴金屬提供另一個關鍵支撐因素。

Schieven 表示，在當前環境下，像中國這樣對俄羅斯友好的國家可能會繼續多元化，遠離美元，這意味著黃金將成為央行的重要工具。她說：「當各國互不信任、互不信任貨幣時，黃金就會成為戰略資產。」

雖然目前聯準會正啟動升息，但 Schieven 認為，2022 年以後，聯準會將無法繼續升息，而使利率保持在 2%。

展望 2023 年的金價，Schieven 表示，一旦聯準會受困較低的中性利率上，金價將再次上漲，價格將突破 2100 美元。

她指出，Murenbeeld & Co. 的長期預期是，經通膨因素調整後金價將達每盎司 3000 美元左右的歷史高點。