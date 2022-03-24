〈貴金屬盤後〉通膨、戰事刺激避險需求 黃金收在近一周高點   

通膨高漲、烏克蘭危機刺激避險需求之下，黃金期貨周三 (23 日) 收在近一周高點，但漲勢因美元升值和美債殖利率上揚而受到抑制。

4 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 15.80 美元或 0.8%，收每盎司 1937.30 美元，是 3 月 17 日以來最高。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 29 美分或 1.1%，收每盎司 25.189 美元。

Zaner 公司分析師說，烏克蘭的戰爭促使資金奔逃尋找避險去處，因而支撐黃金，但聯準會 (Fed) 日益鷹派的發言並不利黃金。

Fed 主席鮑爾周一暗示接下來可能一口氣升息 50 個基點 (2 碼)，眾官員紛紛表達相同立場。聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard)、克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 均支持大幅升息，今年無投票權、立場較鴿派的舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 也不排除 5 月升 2 碼。

Kinesis 市場分析師 Rupert Rowling 說，Fed 已經為今年規劃一連串升息，使黃金在總經面陷入較不利的處境，但若俄烏局勢進一步惡化，金價仍會上漲。

俄烏戰事進入第四個禮拜，目前看來俄羅斯行動似乎付出高昂代價，前景不明，俄國國內經濟則受到西方一連串制裁。美國總統拜登預料在本周四與北約、G7 國家和歐盟領袖，宣布針對俄國的新制裁。

Zaner 的分析師說，俄羅斯正在加強砲火攻勢，美國則警告企業為網攻做好準備，「情況一直在變化，隨時都能刺激新一波避險買盤。」

XTB 首席市場分析師 Walid Koudmani 分析，黃金近來仍保持在短期交易區間低檔 1915 美元之上，而在前一波區間的 1930 美元面臨阻力。

Koudmani 表示，雖然地緣政治局勢充滿不確定性，任何重大事件若讓投資人感到恐慌，就能再次帶動黃金買盤。倘若黃金行情拉回，關察重點都在上述價位，守不守得住將決定黃金會站穩腳步，還是開啟跌勢。

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