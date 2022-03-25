〈貴金屬盤後〉俄烏戰爭滿月 美國新制裁含封鎖俄黃金交易 金價攀高

美國宣布對俄羅斯施加新制裁，加上投資人以黃金作為高通膨和地緣政治事件的避險，刺激黃金期貨周四 (24 日) 攀抵約兩周高點。

4 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 24.90 美元或 1.3%，收每盎司 1962.20 美元，是 3 月 11 日以來最高。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 73 美分或 2.9%，收每盎司 25.92 美元，也創 3 月 11 日以來最高價。

美國周四宣布制裁將近 400 個俄羅斯個人和實體，並明確表示禁止與俄羅斯央行進行任何和黃金相關的交易。

Kitco.com 高級分析師 Jime Wyckoff 說，俄烏戰爭爆發滿一個月對全世界帶來許多影響，市場規避風險心態仍濃厚。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，黃金周四上漲一部分也和聯準會 (Fed) 官員談話有關。明尼亞波利斯聯準銀總裁 Neel Kashkari 預測今年共將升息七次，但再多可能會有傷害，這番鷹派發言展現抗擊通膨的決心，不忘傳達引導經濟軟著陸的立場。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 說，戰爭的殘酷現實還在持續，但市場隱約有種情勢降級的感覺，就算只是暫時現象。

他說：「帶動金價在本月稍早翻越 2000 美元的避險交易已經降溫，Fed 未來幾個月的行動再次成為交易員關注的重點。」

Fed 多位官員本周都暗示可能加速升息，呼應主席鮑爾的言論，並炒熱市場對 5 月一口氣升息 2 碼的預期心理。

Evangelista 表示，在 Fed 展現平抑通膨的決心、利率可能升得更快的情況下，若地緣政治方面沒有出現新的疑慮，就可能打壓金價。

美國周四公布 2 月耐久財訂單減少 2.2%，Wolfpack 的 Wright 認為，這顯示通膨升溫導致經濟成長減緩的情形比之前更真實。他預測黃金短期內會盤整，遊走在每盎司 1875 美元到 2000 美元之間，如果俄烏戰爭有更多消息，或許再漲得高一些。

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