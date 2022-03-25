〈俄烏衝突〉拜登支持將俄逐出G20 美國北約回應生化武器威脅

克里姆林宮發言人挑明不排除用核武後，美國總統拜登週四 (24 日) 警告，如果俄羅斯總統普丁使用大規模殺傷性的生化武器，美國和北約將做出回應。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動即將滿月，戰事陷入膠著，俄軍持續猛攻烏克蘭首都基輔，烏國多個大城市也遭受無差別轟炸，美國週二證實俄軍動用高超音速飛彈。外界認為最壞的情況可能是動用小型核武。

克里姆林宮發言人表示，如果俄國認為國家生存遭受威脅，就會動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基已透過視訊指控，俄國違規使用生化武器，呼籲北約各國能無限制提供軍援。

北約峰會結束後，美國總統拜登週四在記者會上表示，如果俄國總統普丁使用大規模殺傷性的核生化武器，美國和北約將做出回應。

同時，拜登拒絕透露美國是否有證據，中國協助俄羅斯逃避制裁或違反出口禁令向俄國出售美國高科技設備。

拜登還提到，俄國應當排除於 20 國集團 (G20) 之外。他已在峰會上提議，若最終俄國沒被踢出 G20，應讓烏克蘭加入 (至少是 G20 大會觀察員)。

北約秘書長史托騰柏格 (Jens Stoltenberg) 回應，北約已啟動化學、生物和核防禦系統，以應對俄國威脅。他提到，只要是動用化學武器，將會徹底改變這場戰爭的本質。

紐約時報早前報導，拜登早在 2 月底就已召集美國國安官員，組成團隊「虎隊」，討論俄方動用大規模破壞武器時的因應方案。