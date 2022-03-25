〈紐約匯市〉失業金數據支持大幅升息預期 美元續強 日圓連五跌

美國強勁的失業金數據，使市場對聯準會 (Fed) 採取積極動作對抗通膨的態度更加堅定，美元兌一籃子主要貨幣周四 (24 日) 走揚，日圓連五個交易日下跌，續創 2015 年以來新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.18%，報 98.80，為過去五個交易日以來第四度上漲。

美國勞工部公布，截至 3 月 19 日當周，美國首次請領失業金人數為 18.7 萬人，優於市場預期，並創 1969 年 9 月以來新低。此外，受強勁商品與服務需求推動，美國 3 月標普全球 (S&P Global) 綜合採購經理人指數 (PMI) 升至 58.5，為八個月高點。

不過，美國 2 月耐用品訂單降幅意外超出預期，為五個月來首度下滑，顯示供應鏈和高成本問題持續為製造商帶來挑戰。

經濟數據加上聯準會 (Fed) 官員近期的發言，強化市場對 Fed 在 5 月會議上升息一碼以上的看法。

芝商所 FedWatch 利率工具顯示，市場預期，Fed 在下次政策會議上升息兩碼的機率為 70.5%，高於一周前的 32.9%。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「毫無疑問，我們看到的數據支持了今年多次升息兩碼的理由，這正在推高利率曲線前緣，使美元的表現幾乎優於所有主要貨幣或商品貨幣。」

歐元兌美元貶 0.1% 至 1.0995 美元。最新調查顯示，歐元區 3 月標普全球綜合 PMI 下滑至兩個月低點，其中又以製造業表現較疲軟，PMI 創 14 個月新低，服務業 PMI 則下滑至 2 個月低點。

俄烏戰爭消息面，北大西洋公約組織 (NATO) 周四於布魯塞爾舉行峰會，同意強化在東歐的軍力部署、軍援烏克蘭並加強對俄羅斯的制裁行動。

日圓兌美元貶 1% 至 122.33 日圓，為連續第五個交易日下跌，一度觸 2015 年 12 月以來低點。

美元兌瑞士法郎幾乎持平，報 0.9299 瑞郎。瑞士央行在 3 月政策會議上宣布將利率維持在 - 0.75% 不變，符合預期。

美元兌挪威克朗貶 0.25% 至 8.6669 克朗。挪威央行一如市場預期，宣布升息一碼，為去年 9 月以來第三度升息，並暗示將加快升息速度。

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