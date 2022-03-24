〈台幣〉資金出走連4貶收28.602元 逾一周低點

國際美元持續走強，新台幣兌美元匯率今 (24) 日為連續第 4 天走貶，失守 28.6 元關卡，除了外資積極買匯外，本土資金也有外流，終場匯價以 28.602 元作收，貶值 5.1 分，為逾一周低點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 16.555 億美元。

美俄關係趨於緊張，避險情緒升溫，加上聯準會 (Fed) 先前釋出激進鷹派升息訊號，使得美元維持高檔不墜，新台幣今天以 28.6 元開盤，隨著美元買盤湧現，匯價最低貶至 28.633 元，貶 8.2 分，逼近上周創下的近一年低點 28.678 元。

新台幣兌美元匯率終場以 28.602 元作收，貶值 5.1 分，台北外匯市場成交金額 11.67 億美元，元太外匯市場成交金額 4.885 億美元。匯銀人士指出，時序接近月底，出口商有實質拋匯需求，可望提供台幣匯價支撐。

台股今天震盪走跌，電子、金融普遍回檔，航運股賣壓偏重，指數一度回測 17600 點關卡，終場跌勢收斂，下跌 32 點，收在 17699 點，守住 5 日線，投信終止連 36 買，外資也反手賣超 29.21 億元。

觀察主要貨幣兌美元匯率表現，美元指數今天上漲 0.35%，日圓貶值 0.48%，韓元貶值 0.41%，歐元貶 0.35%，新台幣貶 0.18%，人民幣逆勢升值 0.08%，新加坡幣微升 0.01%。