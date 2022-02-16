星巴克又上熱搜了 中國美式、拿鐵咖啡漲價

星巴克 (SBUX-US) 又上熱搜了，不少中國網友 16 日在社群媒體說星巴克部分飲品漲價，星巴克官方應用程式（APP）顯示，美式、拿鐵咖啡等飲品的售價漲人民幣 1-2 元。

澎湃新聞報導，以消費者較常購買的美式咖啡為例，目前星巴克 APP 中大杯美式的售價為 30 元，此前價格為 28 元。

有網友曬出 2 月 15 日與 2 月 16 日的消費記錄，顯示同樣規格的冷萃冰咖啡和榛果風味拿鐵總售價前後差 2 元。

對此星巴克客服人員表示，這次只調整部分飲品和食品的定價，是綜合評估營運成本等因素的結果。

近期星巴克頻上熱搜。大陸網友在 13 日發文，聲稱重慶星巴克店員勸離在門市門口吃飯的民警，認為此舉影響品牌形象，引發熱議。

星巴克中國旋即在 14 日發布聲明，表示「關於網上流傳的重慶星巴克磁器口門店的情況，我們經核查了解，事實如下：2 月 13 日下午 5 點左右有四位民警來到門店，門店安排民警在戶外客區就餐。後因有其他顧客希望在戶外客區就餐，門店夥伴與當事民警在協調座位時因言語不妥引發溝通誤會，對此，我們致以歉意。但事件過程中不存在網傳的『驅趕民警』、『投訴民警』等情況。」

除了身陷輿論旋渦之外，星巴克在中國市場還面臨兩大壓力。受疫情衝擊和成本上漲，星巴克的銷售規模擴張受阻、獲利空間壓縮，且中國本土崛起的咖啡新勢力正在緊盯老大哥，試圖趁巨人喘息間歇開疆拓土。