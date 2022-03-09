〈俄烏衝突〉麥當勞暫時關閉所有俄羅斯門市 星巴克跟進停止營運

更多大型企業宣布加入譴責俄羅斯的行列，麥當勞 (MCD-US) 周二 (8 日) 宣布將暫時關閉在俄羅斯的所有餐廳門市，星巴克 (SBUX-US) 隨後跟進，宣布停止在俄羅斯的所有商業活動。

這代表麥當勞在俄羅斯的 847 間餐廳門市將全數停止營業，包含 1990 年代蘇聯解體前一年，在首都莫斯科 (Moscow) 普希金廣場 (Pushkin Square) 開設的首家門市，但麥當勞仍會繼續向當地的六萬多名員工支付薪資。

麥當勞執行長 Chris Kempczinski 透過聲明表示，無法預測何時能在俄羅斯重啟營運，目前公司營運正面臨供應鏈中斷等情況影響，還將密切監控人道主義局勢。

在俄羅斯將近 850 間門市中，84% 歸麥當勞所有，剩餘門市主要由當地特許經營商 Rosinter Restaurants Holding 經營。

麥當勞宣布關店消息不久後，星巴克表示將暫停所有在俄羅斯的商業活動，中止商品運輸並暫時關閉當地的授權經營門市。

美銀證券 (BofA Securities) 指出，星巴克在俄羅斯和烏克蘭共有約 130 家門市，全都是授權經營，根據 Cowen 分析師計算，這些門市占星巴克的全球收入不到 1%。

俄羅斯入侵行動造成數百萬烏克蘭人民流離失所，死亡人數也不斷上升，引發國際強烈譴責，麥當勞和星巴克等全球知名品牌承受著消費者與投資人的壓力，要求退出俄羅斯業務。

除麥當勞和星巴克外，可口可樂 (KO-US)、百事可樂 (PEP-US) 也在周二宣布退出俄羅斯業務。