〈美股盤後〉中概股強彈 特斯拉飆近8% 那指收紅近2%

華爾街週二 (22 日) 持續關注俄烏戰情與聯準會日趨鷹派的政策立場，市場傳出歐盟不太可對俄羅斯祭出石油禁令後，原油漲勢暫停，美債拋售加劇，阿里巴巴等中概股群起強彈，特斯拉飆近 8%，四大指數齊揚，標普升 1.13% 至 4,511.61 點，回到 200 日均線上方，那指收紅近 2%，收復並站穩 50 日均線。

政經消息，聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼後，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表示，聯準會必須加快升息，以積極行動來控制通膨，他還重申今年聯邦基金利率應升到 3% 之上。

烏俄和談缺乏重大突破，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，希望旨在結束兩國軍事行動的談判，能有「更多實質內容」。

Peskov 警告，歐盟若禁止進口俄羅斯石油，將對全球原油市場產生深遠影響。外媒週二引述消息人士指出，歐盟不太可能對俄羅斯實施石油禁令，目前只有少數國家贊成，此消息拖累能源股週二走跌。

美國總統拜登週三將前往比利時參加北約緊急峰會，也將參加歐盟峰會，討論俄羅斯入侵烏克蘭相關議題，但並無前往烏克蘭的計畫。白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示，拜登將與北約領袖宣布新的制裁措施、防止俄國規避現有經濟制裁，以及加強歐洲能源安全並減少歐洲對俄國能源依賴的行動。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.72 億例，死亡數突破 609 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。

週二 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源板塊收黑，非必需消費品、通訊服務和金融板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲聲響起。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.08%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.44%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.10%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.64%。

道瓊成份股逾半收紅。波音 (BA-US) 上漲 2.76%；Nike (NKE-US) 上漲 2.23%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.13%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.1%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.47%。

費半成分股漲跌不一。美光 (MU-US) 漲 0.98%；Nvidia (NVDA-US) 跌 0.79%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.95%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.30%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.11%；AMD (AMD-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.11%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.67%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.64%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 噴漲 11.00% 至每股 114.99 美元。 阿里巴巴週二宣布，董事會已授權將股份回購金額上調至 250 億美元，創中概股最高紀錄，這也是過去一年來該公司第二次提高回購金額。

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.91% 至每股 993.98 美元，特斯拉德國超級工廠正式啟用，這是該廠首次對客戶交出第一批 Model Y 電動車，預估年產能達 50 萬輛。

輝瑞 (PFE-US) 下跌 2.12% 至每股 53.04 美元。輝瑞週二宣布計畫向聯合國兒童基金會 (UNICEF) 出售 400 萬個療程的新冠口服藥 Paxlovid，該藥物將銷往 95 個中低收入國家，輝瑞發言人稱，公司向聯合國兒童基金會收取非營利的價格，但不予透露具體價格。

台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.12% 至每股 107.05 美元，換算價 611.04 元，折溢價率達 4.81%。

國際半導體產業協會 (SEMI) 週二公布最新一季全球晶圓廠預測報告，2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將達 1070 億美元，不僅首度突破千億美元，也是繼 2021 年成長 42% 後，連續三年呈現大幅成長，按地區劃分，台灣為 2022 年晶圓廠設備支出領頭羊，總額達 350 億美元、年增 56%。

Nike (NKE-US) 上漲 2.23% 至每股 133.09 美元。該公司最新財報優於預期，反映北美地區在去年年底購物季銷售強勁，大中華地區營收降幅則小於市場所料。

經濟數據

美國 3 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 13，預期 2，前值 1

華爾街分析

Piper Jaffray 首席市場技術人員 Craig Johnson 表示：「標準普爾 500 指數從最近下跌趨勢中逆轉，可能表明美股已觸底。」

投資人將聯準會主席鮑爾的言論解讀為對經濟前景投下的信任票。量化金融分析公司 Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 表示：「上週聯準會利率會議釋出的訊息是，他們將緊縮貨幣政策，但美國經濟有足夠的彈性來承受這種情況，而投資人選擇相信經濟彈性的部分。」

富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 分析：「考慮到烏俄戰爭，聯準會已開始升息以對抗高通膨，市場目前表現相當不錯，美國有非常好的勞動力市場和不錯的經濟增長，這些都幫助支撐股市，而投資人似乎預計通膨將在未來兩年左右的時間裡減速。」

有華爾街狼王之稱的 Carl Icahn 警告，通膨飆升是對經濟的主要威脅，而俄烏戰爭只會帶來更多不確定性，他認為經濟衰退可能即將來臨，已準備好套現離場觀望。

Comerica Wealth Management 投資長 John Lynch 表示：「不確定性太多了，但看看週二市場情況好壞參半。股市看似溫和，但債市卻並非如此。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)