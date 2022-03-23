〈美股熱門股〉羅賓漢推新款簽帳金融卡 主打「零錢投資」

羅賓漢（Robinhood Markets）周二（22 日）推出一款新的簽帳金融卡（Debit Card），讓用戶可以用零錢投資。羅賓漢盼擴大交易範圍，進入更多消費金融垂直領域，使其能與金融科技巨頭 Chime 和 PayPal(PYPL-US) 相抗衡。

羅賓漢表示，這張新的簽帳金融卡，可讓用戶將零錢四捨五入湊到最接近的美元整數，並投資自行選擇的資產，而且公司還會向美周使用該功能的用戶發送獎金。該卡由羅賓漢子公司 Robinhood Money 發行。

金融科技公司 Chime 與 Acorns Grow 的應用程式也有「零錢投資」（spare change investing）的功能，讓用戶能透過小額方式投資，相當受到年輕消費族群歡迎。

羅賓漢產品長 Aparna Chennapragada 表示，年輕族群消費主要使用簽帳金融卡，這是公司特別注意的點，計畫搭上這波年輕人的簽帳金融卡與線上消費趨勢。

該公司表示，新的簽帳金融卡可將投資與消費分開，將取代目前公司現有的現金管理產品，並提供用戶透過直接存款方式，提前兩天收到薪資。支付巨頭 PayPal 也提供透過存款提前收到薪資的相同功能。

不過羅賓漢表示，用戶可以自己選擇部分薪水來投資，而且新功能都是免費的。

截稿前，羅賓漢 (HOOD-US) 股價上漲 2.53%，每股暫報 13.38 美元。