舊金山Fed總裁：通膨太高 必須升息

舊金山聯邦準備銀行 (Fed) 總裁 Mary Daly 周二 (22 日) 表示，美國經濟的「主要風險」來自過高的通膨，隨著俄羅斯入侵烏克蘭推高油價，以及中國對「清零」新冠疫情的堅持進一步打亂供應鏈，通膨狀況可能更加惡化，美國有必要升息。

Daly 在布魯金斯學會的視訊活動中表示：「儘管俄烏戰爭和新冠疫情都存在不確定性，但美國仍到了緊縮政策的時刻。」她支持將利率推進至「中性水準」，或甚至升到會縮限經濟以確保通膨回落的水準。

「通膨已經持續了夠久的時間了，久到大眾開始臆測這趨勢還要持續多久。我已專注於確保這不會根深蒂固，且我們看到長期通膨預期上升。」

Fed 上周啟動 3 年來首次升息，並示意未來會持續升息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一表示，Fed 必須迅速升息，該評論廣泛被解讀為後續會議將更積極收緊政策的訊號。

Daly 周二表示，勞動力市場的緊繃已經到不可持續的地步，勞工流失率很高，包括因為有其他選擇而直接不上任的新聘人員。

她表示，這會推升工資通膨，最終可能推高物價通膨，導致經濟陷入某種惡性循環，「這不是可持續性的經濟管理方式。」她尋求勞動市場「平穩著陸」，因為升息有利於降低通膨。

