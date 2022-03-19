特斯拉重回900美元大關 創自去年12月來最佳周

特斯拉 (TSLA-US) 週五 (18 日) 收盤重回 900 美元大關，自 2 月中旬以來首見，本週漲幅超過 15%，迎來自去年 12 月以來的最佳一週。

特斯拉本週多空消息不斷，特斯拉宣布推遲超 10 億美元的電動汽車租賃債券發行，馬斯克還公開表示，戰爭造成原物料大漲，公司面臨巨大通膨壓力。

不過，隨著特斯拉多次上調中國市場的汽車售價、Electrek 全美電動汽車市占調查釋出，以及摩根大通發布特斯拉終極計畫第三部曲的預測報告後，特斯拉週五收紅 3.88% 至每股 905.39 美元，迎來自去年 12 月以來的最佳一週。

Electrek 週四發布美國電動汽車調查結果顯示，特斯拉以 70% 的市占率拿下全美市占冠軍，而且還狠甩對對手，而亞軍既不是 Lucid (LCID-US) 也不是 Rivian (RIVN-US)，而是由日產 (NSANY-US) 拿下，市占為 8.5%，緊隨在後是通用汽車 (GM-US) 的雪佛蘭品牌，市占為 7.2%，福特 (F-US) 以僅 2.3% 的銷量位居第四。

(圖片：AFP)

特斯拉執行長馬斯克週四推文透露，他正在制定終極計畫的第三部曲，不過，他沒有透露進一步的細節。

在馬斯克揭曉謎底前，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週五根據特斯拉先前終極計畫的內容做出預測。

Jonas 在最新研究報告中提到，馬斯克的終極計畫首部曲是「概念驗證」，第二部曲是關於網路的「擴展概念和原型開發」，因此第三部曲可能透過大規模工業化、飛輪模型網路和分析整合 (connecting the dots) 打入相鄰的整體潛在市場。

Jonas 認為，特斯拉可以探索與馬斯克創辦的其他公司進行合作，例如無聊公司和 SpaceX 的星鏈 (Starlink) 部門，而且特斯拉涉足航空領域的可能性增加。

Jonas 寫道：「特斯拉向電動垂直起降飛行器 (eVTOL)/ 城市空中交通 (UAM) 提供產品和服務的可能性提高，進而跨足航空市場，潛在的技能可轉移性和網路鄰接性太強，不容忽視！」

Jonas 還預測，特斯拉可能展開「垂直整合」的電池供應業務以節約成本，隨著時間推移，特斯拉已做好準備以 15,000 美元或更低的價格推出電動汽車，以打入印度等主要市場。

摩根士丹利維持特斯拉股票評級為「增持」和 1,300 美元的目標價。