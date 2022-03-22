巴菲特買老友公司Alleghany 收購關鍵要素是「信任」

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 週一 (21 日) 宣布，將以每股 848.02 美元的現金收購產險公司 Alleghany，交易總金額達 116 億美元，預計在今年第四季完成，這是巴菲特自 2016 年以來最大的一筆交易，而市場分析指出，「信任」是此次收購的關鍵要素之一。

受此消息提振，Alleghany (Y-US) 一字大漲 24.94% 至每股 844.60 美元。

Alleghany 總裁兼執行長是 Joseph Brandon，曾在 2001 年至 2008 年期間領導波克夏旗下的通用再保險公司 (General Reinsurance Corporation)，也是巴菲特多年的老朋友。

巴菲特聲明提到：「波克夏將成為 Alleghany 的完美歸宿，過去我密切觀察 60 年。在過去的 85 年裡，Kirby 家族創造一個與波克夏有許多相似之處的企業。讓我特別高興的是，我將再次與我的老朋友 Joseph

Brandon 共事。」

巴菲特認為，信任很難獲得，特別是在銀行、證券經紀業和金融業更是如此，市場分析認為，Brandon 顯然早已贏得巴菲特的信任，這或許就是為什麼巴菲特相信 Alleghany 收購案會成功的原因，這是他近 7 年來最大的一次收購。

巴菲特買老友公司 Alleghany 收購關鍵要素是「信任」 (圖片：AFP)

對巴菲特來說，此次收購在多方面上都很有意義，他可以在波克夏中再增加一個保險品牌，而且他可以放心地將數十億美元花在一家由他認識和信任的人經營的公司上。

巴菲特以獨有的「不干涉經營」收購模式聞名，來取得市場優惠價格，巴菲特鍾愛收購優秀的公司，但不喜歡干涉經營。優秀企業不見得會想賣出，但是優秀企業若缺現金，又想保持經營權，就會想賣給保證不干涉經營的巴菲特，巴菲特也因此能用較低的價格收購公司。

當波克夏和巴菲特找到足以信任的人時，不論對象是併購的合夥人，還是業務經理，都非常信任他們。當巴菲特決定與誰做生意時，他明確表示他重視誠信高於一切。

他在 1998 年在佛羅里達大學的經典演講時提到，判斷潛在員工的三個主要標準：正直 (integrity) 、智慧和勤奮。其中品行是這三個特質中最重要的，因為前來應聘的人都擁有足夠的智慧和精力，不過正直是後天培養出來的。