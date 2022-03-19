停滯性通膨風險增 60/40股債投資策略恐陷「失落的十年」

觀察歷史經驗，對風險偏好程度適中的投資人來說，60/40 股債投資組合策略通常會是可靠的選擇，但隨著歐美停滯性通膨 (stagflation) 風險增加，華爾街策略師警告，這項多元化投資策略恐面臨「失落的十年」(lost decade)。

60/40 策略是將 60% 的資產投入股票、40% 投入債券的資產配置策略，目的是藉由股票和債券價格走勢的負相關性，在風險與報酬之間取得平衡。

Christian Mueller-Glissmann 在內等高盛 (Goldman Sachs) 投資組合策略師表示，失落的十年被定義為實質報酬率在一段時期陷入低迷狀態，高盛報告指出，自年初以來，歐美地區的 60/40 策略投資報酬率已下跌超過 10%。

俄烏衝突正在擴大經濟增長放緩和通膨風險，並對投資人產生影響。今年迄今，美股三大指數已下跌 5% 至 10%，又以那斯達克綜合指數跌幅最大，債市也處境艱難，美國 10 年期公債今年初到周四 (17 日) 的表現創下 2013 年以來最差紀錄，隨著殖利率上升至 2.1%， 60/40 策略的報酬表現面臨阻力。

事實上，對停滯性通膨的擔憂情緒已顯著反映在利率市場。

高盛表示，衡量通膨預期的 10 年期美國損益兩平通膨率 (10-year U.S. breakeven inflation rate) 已達 1990 年代以來最高，經通膨挑整後的實質殖利率卻仍接近數十年低點，反映市場對於經濟增長於未來幾年放緩的悲觀預期，2 年期和 10 年期美國公債殖利率利差也接近倒掛，引發經濟衰退的疑慮。

深藍線為美國 10 年期損益兩平通膨率，淺藍線為美國 10 年期公債殖利率 (圖：MarketWatch)

Dynamic Economic Strategy 執行長 John Silvia 表示：「60/40 投資組合的首要問題在於，通膨升高代表債券實質報酬率將落入負區間，另外，若經濟增長放緩拖累獲利，這代表股票資產也會受到打擊，因此相較過去幾年，投資組合的表現可能更令人失望，而且可能持續整整十年。」

Silvia 解釋，造成 60/40 投資組合策略式微的原因，與過去四到五年的超低利率，以及人們為了尋求獲利，導致市場存在各種投機行為有關。

高盛策略師團隊表示，失落的十年比許多人想像的更普遍，曾經發生在第一次世界大戰、第二次世界大戰和 1970 年代，停滯性通膨會使失落十年的發生機率增加。

高盛建議，投資人可透過將資產分配到大宗商品、房地產或基礎建設等實質資產或是海外市場，來降低發生風險，價值股、高收益股和可轉換債券也是值得考慮的選擇。

然而，並不是每個人都同意這種看法。摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Thomas Salopek 認為，雖然目前 60/40 策略處於失效風險，他相信美國不會陷入停滯性通膨，失落的十年也不會發生。

Salopek 解釋，目前市場仍處於高經濟增長和高通膨的狀態，殖利率因聯準會 (Fed) 進入升息循環而飆高，不過，隨著風險趨避情緒褪去，健康的股票和債券溢價將會回歸，因此，一旦風險偏好復甦，股票的良好表現應該有助於彌補債券的疲軟。