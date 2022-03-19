傳寧德時代將斥資50億美元北美擴廠 產能大增80GW

據彭博引述消息人士報導，電動車電池龍頭寧德時代 (CATL) 擬在北美斥資 50 億美元擴廠，為電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 等車廠供應三元電池與磷酸鋰鐵 (LFP) 電池。

消息人士指出，寧德時代北美新廠年產能將達 80 GW，並廣招 1 萬名員工。目前新廠有可能落腳美國或加拿大，但勞動力與貿易因素使最終廠址遲遲未定案。

據彭博調查，寧德時代目前全球電池總產能 145 GW，若考量已宣布的新廠以及建置中的廠房，2026 年總產能將達到 579 GW。寧德時代現階段全球電動車電池市占率達 30%，規模經濟下具備電池製造、金屬精煉優勢，提供較便宜的電池，同時持續在研發上投入資金。

寧德時代強勁競爭者日本松下 (Panasonic) 也在尋覓美國新廠位址，該公司為特斯拉生產新款 4680 電池。

隨著電動車成為主流，各家傳統大車廠如福斯、福特都積極投入該市場，使三元電池需求激增，鋰、鈷、鎳價格在供不應求狀況下不斷漲價。

特斯拉也因為電池成本飆漲因素，去年宣布旗下電動車將改採 LFP 電池，上海超級工廠 LFP 電池供應商便是寧德時代。LFP 電池具有成本、電池穩定性的優勢，不過，由於能量密度低於三元電池，續航力較差。