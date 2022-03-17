Fed啟動2006年迄今最快升息循環 市場估5或6月一次升2碼

美國聯準會 (Fed) 官員周三 (16 日) 暗示，今年接下來六次會議可能每次都升息，比去年 12 月預測步調快得多，但市場的看法更激進，預測 Fed 可能在 5 月或 6 月一口氣升息 50 個基點 (2 碼)。

根據 Fed 最新釋出的利率預測點陣圖，75% 官員預期今年剩下六次開會都會升息，到年底的利率預測中位數約為 1.9%。這足足比去年 12 月預測水準整整高出 1 個百分點 (100 個基點)。

聯準會上次以這個速度升息，要回溯到 2004 年到 2006 年。在那波升息循環，Fed 每次開會都升息 1 碼，之後因為復甦和通膨趨於疲軟，而放慢緊縮步調。

如今，Fed 偏好的通膨指標已經升到 2% 目標值的三倍高，主席鮑爾表示，決策官員「迫切」意識到、而且矢言有穩定物價的必要性。

雖然 Fed 實際升息步調仍可能有變化，但市場認為 5 月或 6 月一口氣升 2 碼的機率不低。

與 Fed 政策聲明日期相關的交換合約顯示，市場預估 Fed 未來兩次會議將升息約 75 個基點 (3 碼)，代表其中至少有一次會議升息幅度將不只有常見的 1 碼。

這是因為 6 月的合約顯示，實質聯邦基金利率 (EFFR) 為 1.08%，已比周四計入升息 1 碼之後的 EFFR 水準 高出 75 個基點。

Fed 接下來兩次會議將分別在 5 月和 6 月召開，市場定價顯示，5 月升息 2 碼的機率約 80%。

鮑爾周三也未排除一次升息 2 碼的可能性，他重申，假如通膨未如預期降溫，Fed 會加速升息。事實上，Fed 16 位決策委員中，有 7 人支持今年至少會有一次的一口氣升息 2 碼。

Regions 首席經濟學家 Richard Moody 說：「很顯然，Fed 決策委員有意釋出積極對抗通膨的決心，以控制通膨預期。」而從交換合約來看，市場似乎聽見了。