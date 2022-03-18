央行升息1碼 國銀今年利差水準向上擴張趨勢成形

台灣央行理監事會議昨日決議調高重貼現率 1 碼，超乎市場預期，再加上美國往後升息速度可能加快，統一投顧今 (18) 日分析，現階段台幣活存比較高的銀行，如一銀、華銀、國泰世華銀等在國內升息環境下，往後淨利差擴大幅度可望較大，整體國銀今年利差水準正走向向上擴張趨勢。

統一投顧指出，國內銀行業主要收益來源為資金貸放 (放款)、債券投資淨利息收益，占淨收益比重約 60%，其中，放款部位多數為台幣放款，佔比約 70%，因此，利率政策變化對銀行族群影響最劇。

隨著美國已升息 1 碼，且市場預期至今年底將再至少升息 6 碼，同時，我國也啟動升息，國銀將逐漸反應升息，提高放款收益率。

就各家銀行近期提供的利率敏感度分析來看，多數國銀在美國、台灣各升息 1 碼後，往後一整年淨利差將可分別擴大 0-2bps、4-6bps，主要視美元放款占比，以及存放款結構而定。

觀察我國前一次升息循環 (2010 第二季至 2011 年第三季) 的經驗，新台幣活存較高的公股行庫，在當時的升息趨勢下，資金成本上揚幅度較小，淨利差擴張幅度較大。

依過去經驗，國內金融股利差、本淨比皆與重貼現率呈現正相關，相關係數達 + 0.77，因此，升息趨勢將帶動銀行股評價上修，在考量美國升息速度將較台灣快速下，建議可留意以美元放款占比較高、評價較低的中信金、上海商銀。

另一方面，由於壽險業近幾年重視海外資產配置，海外債券占整體可運用資金平均比重已攀升至 60%，國內債券平均占比則逐年降至 10% 左右，因此，海外債券殖利率對壽險公司投資報酬率影響較劇。

依歷史經驗觀察，美國十年期公債殖利率與壽險業平均股價或本淨比呈高度正相關，相關係數有 + 0.8 水準。

隨市場對美國聯準會今年升息預期強烈，美國債券殖利率已向上彈升至 2.1% 以上，將有利壽險公司新錢投資報酬率、經常性收益率改善。