央行升息1碼 瑞銀估今年會再升息兩次、每次半碼

中央銀行 17 日升息 1 碼 (25 個基點) 讓市場利率重回疫情前水準，儘管央行對於未來是否啟動升息不置可否，但瑞銀認為，央行今年還會再升息兩次，時間點分別落在 6 月與 9 月，每次升息半碼 (12.5 個基點)。

為抑制市場通膨預期心理，央行拍板上調重貼現率 1 碼來到 1.375%，是 2011 年 7 月以來暌違 10 餘年來的首度升息，推升政策利率重回新冠肺炎爆發前的水準，但讓市場意外的是，央行並未擴大對房地產的信用管制。

瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎 (William Deng) 表示，對於其他國家央行而言，升息１碼稀鬆平常，但台灣央行一口氣升息１碼卻讓市場大感意外，原因是央行從 2007 年後，每次升息只會增加 12.5 個基點，因此 3 月一口氣升息 25 個基點的規模比過去更大，超乎市場預期。

對於央行是否跟進美國啟動升息循環，央行總裁楊金龍對此並未明確表態，強調因供給面引發的通膨問題，應該用供給面手段來解決，但鄧維慎預期，央行今年還會繼續升息，時間點就落在 6 月與 9 月，但有別於第一季升息 1 碼，接下來兩次升息，每次升息半碼。

此外，儘管瑞銀投資銀行全球經濟師近期將調降全球增長預測 1 個百分點，也在此背景下，台灣經濟預期也將下修至 2.8%，但仍看好台灣勞動力市場將保持穩健，並預計台灣第二季、第三季 GDP 增長將維持在 3% 以上。