〈央行理監事會〉升息1碼打擊通膨 楊金龍定調朝緊縮方向前進

對抗通膨，中央銀行跟進美國聯準會腳步，拍板升息 1 碼 (0.25 個百分點)，政策利率調升至 1.375%，結束利率連 7 凍，這也是央行睽違逾 10 年後再度升息，央行總裁楊金龍也定調，未來貨幣政策會朝「緊縮」方向前進。

美國聯準會 16 日宣布升息 1 碼，原本市場預期，我央行第一季頂多升息半碼，或是要延後到 6 月才會升息，未料今 (17) 日理監事會議拍板決議升息 1 碼，鷹派作風引發市場熱議。

根據央行發布新聞稿內容，調整後重貼現率調升至 1.375%、擔保放款融通利率調升至 1.75%、短期融通利率則調升至 3.625%，相關調整將自明 (18) 日生效。

由於央行這次一口氣升息 1 碼，幅度出乎市場原先預期，外界關注，今天與會理監事對於利率政策的態度為何？對此，楊金龍坦言，確實有少數理事建議暫緩升息，少數理事則主張升息半碼即可，但多數理事同意升息 1 碼，最後在全體理事一致同意下，拍板調升 1 碼。

楊金龍去 (2021) 年底公開提出台灣升息的三大要件，包括：通膨展望、經濟成長率與主要央行升息情況。

楊金龍表示，以目前情況來看，當初所說的三大要素皆以成就，首先是通膨部分，在輸入性通膨壓力下，國內通膨率持續居高不下，央行預估今年 CPI(消費者物價指數)2.37%。

其次，目前各產業復甦力道不一已逐漸緩和，國內勞動市場也慢慢恢復到去年本土疫情爆發前的水準，央行預估今年經濟成長率約 4.05%；第三、美國、英國央行升息，歐元區也將結束購債，在符合升息條件下，因此決議升息 1 碼。

楊金龍表示，綜觀目前國內外總經情勢，市場仍受諸多不確定性影響經濟成長力道，其中又以烏俄戰爭引發大宗商品與能源價格上漲，導致國內輸入性通膨大增，CPI 年增率連續數月高於 2%，預估這種情況將持續到今年第 3 季。

央行表示，今年前三季 CPI 年增率仍將高於 2%，要等到第 4 季才可望降至 2% 以下；央行上修今 (2022) 年 CPI 與核心 CPI 年增率預估值分別為 2.37%、1.93%。

楊金龍指出，烏俄戰爭引發金融市場波動，全球主要機構紛紛下修經濟成長率預估值，而在通膨部分，目前我通膨主要是來自於供給面因素大，且有慢慢波及到一般外食價格，因此先升息 1 碼把兩年前降息 1 碼幅度先拉回來。