〈央行理監事會〉我是否跟進美升息循環？央行：單靠利率工具效果有限

中央銀行拍板升息 1 碼，鷹派作風跌破市場眼鏡，媒體提問，央行未來是否跟進美國聯準會啟動升息循環？央行總裁楊金龍表示，我目前通膨壓力主要來自於供給面所導致，必須搭配稅率、政策等供給面方法協助，才能有效抑制通膨升溫，「單靠利率效果有限」。

美國為打擊 40 年來最大的通膨壓力，聯準會 16 日宣布升息 1 碼，聯準會多數官員預估今年 6 次利率都將升息，進入升息循環。

楊金龍表示，這次升息 1 碼是將兩年前降息 1 碼的幅度拉回來，台灣自爆發後連續兩年實施紓困，金融市場表現平穩，而目前影響金融市場波動的俄烏戰爭後續仍有變數，對於物價、金融的影響還要再評估。

對於美國以升息循環抑制通膨，對此楊金龍直言，我國與美國情況不能相提並論，美國是封閉性的大型經濟體，可用利率政策控制經濟，但台灣屬型小型的開放經濟體，像是台積電等企業，很多設備投資都與出口有關，因此不只看利率還要看匯率。

楊金龍說，我新台幣從 2019 年以來持續升值，更被外界點名是亞幣最強貨幣，事實上這就是緊縮了，以匯率角度來看，新台幣匯率自 2020 年開始從 30 幾元一路升值到 27.6 元，這其實就是一種緊縮了。

楊金龍表示，提高利率主要是用來解決因需求面增加而引發的通膨，例如美國的通膨就是因為需求面所帶動，但台灣目前主要是因供給面導致通膨，需求面並沒有很強，今 (2022) 年的民間消費貢獻度由正轉負主要與去 (2021) 年基期低、紓困振興奏效有關。

楊金龍強敵，因供給面引發的通膨就要用供給面的手段解決，例如 (調降) 關稅、貨物稅，或是透過油價、電價的價格調整機制因應，「只靠利率手段效果有限」。

楊金龍補充，在俄烏戰爭不確定下，將持續影響金融市場波動大，假設說未來市場又有其他變數而導致全球經濟不樂觀，石油需求下滑價格大幅下降，屆時美國也可能修正原本的利率政策。