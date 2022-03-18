〈俄烏衝突〉鈾能源股群起狂飆！美參議員提「禁止俄羅斯鈾」法案

美國共和黨參議員週四 (17 日) 提出一項禁止美國進口俄羅斯鈾的法案，以制裁俄羅斯入侵烏克蘭，激勵鈾能源股群起狂飆。

全球最大鈾生產商 Cameco (CCJ-US) 週四暴漲 9.35% 至每股 27.12 美元，總部位於德州的鈾能源公司 Uranium Energy (UEC-US) 噴漲 17.26% 至每股 4.62 美元。加拿大鈾礦開採商 Denison Mines (DNN-US) 飆高 11.56% 至每股 1.64 美元。在美股掛牌的加拿大純鈾特許權公司 Uranium Royalty (UROY-US) 大漲 7.45% 至每股 4.47 美元。

引入這項法案的懷俄明州參議員巴拉索 (John Barrasso) 週四表示，雖然禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭是重要的一步，卻不會是最後一步，禁止俄鈾能源進口將為俄國戰爭機器減少資金來源，幫助重振美國的鈾生產，並增強美國國家安全。

該法案出台之際，美國白宮正在考慮對俄羅斯國營核能公司 Rosatom 施加制裁，加深市場對俄羅斯鈾出口中斷的疑慮。美國政府已禁止進口俄羅斯能源，如石油和液化天然氣，但尚不包括鈾。

美國擁有 90 多座核反應爐，比世界上其他任何國家都還要多，並且鈾燃料嚴重依賴進口。根據美國能源情報署 (EIA) 數據，2020 年俄羅斯鈾占美國採購量的 16%，加拿大和哈薩克各佔 22%。俄羅斯還出口高純度低濃縮鈾 (HALEU)，可用於新一代的先進型核電廠。

美國擁有 90 多座核反應爐，世界排名第一 (圖片：AFP)

拜登提名的美核能助理部長、美國能源部高級官員 Kathryn Huff 週四於聽證會上表示：「美國要擺脫對不穩定、不可靠的來源的重要燃料，好比鈾能源，我認為這至關重要。」

如果美國實施鈾禁令，美國可能需要迅速建立更大的本土產能以滿足需求。