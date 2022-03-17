大摩上調油價預測 估第3季布蘭特原油漲至120美元

摩根士丹利上調今年下半年和 2023 年的油價預測，理由是全球供需狀況收緊。

在最新報告中，摩根士丹利將布蘭特原油期貨 (BRENT) 的價格預測，由每桶 100 美元上調至 120 美元，第 4 季由 100 美元上調至 110 美元。對 2023 年全年油價預測，則由 95 美元提高至 100 美元。

Martijn Rats 和 Amy Sergeant 等分析師指出，大幅調整的原因在於「全球庫存不斷被抽走」。

摩根士丹利表示，美國的進口禁令和歐洲自身的裁措施，意味著俄羅斯原油日產量將減少 100 萬桶，這在 4 月份以後就能明顯看出。

與此同時，油輪追蹤數據顯示，俄羅斯還在繼續裝船，但沒有明確的目的地。摩根士丹利指出，俄羅斯原油相對於布蘭特現貨的折價，已經來到每桶 30 美元。「歷史數據表明，只要折價足夠，原油往往就能找到市場」。

摩根士丹利還以 GDP 共識預測下滑和中國的防疫封鎖為由，將 2022 年日需求量預測，下調了 60 萬桶。目前他們預測今年原油日需求量將增加 340 萬桶。

相較之下，國際能源署 (IEA) 在 2 月份的《石油市場報告》中，認為俄羅斯 4 月份的石油日產量可能減少 300 萬桶。他們預計，全年全球石油需求減少 95 萬桶，至 9900 萬桶。