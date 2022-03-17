世界銀行：俄烏戰爭導致糧食短缺 也將衝擊全球貿易復甦

世界銀行 (World Bank) 週三 (16 日) 表示，部分開發中國家高度依賴烏克蘭小麥出口，但由於俄羅斯入侵烏克蘭，近期正面臨小麥供應短缺的問題。同時，俄烏衝突也可能會影響全球貿易復甦。

世銀在報告中指出，甘比亞、黎巴嫩、摩爾多瓦、吉布地、利比亞、突尼西亞和巴基斯坦最容易被烏克蘭小麥出口中斷波及，烏克蘭小麥出口量約佔這些國家小麥進口量的 40% 或是更多。這些進口商難以迅速取得其他替代來源，可能在短期內面臨小麥供應短缺。

由於俄羅斯宣布禁止小麥、黑麥出口至前蘇聯組成的歐亞經濟聯盟，包含亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯等，糧食供應形勢將會更加惡化。

根據世界銀行的數據，俄羅斯是 2018 年最大的小麥出口國，烏克蘭排名第 5 位。兩個國家的小麥出口相加約佔全球整體出口量的 4 分之 1。

儘管西方對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁並沒有特別針對糧食出口，但禁止與俄羅斯銀行進行美元和歐元交易的制裁，會使得貿易融資更加困難。

報告中指稱，俄烏衝突除了造成糧食供應短缺外，小麥市場價格上漲也將影響全球中等收入國家。聯合國糧農組織 (FAO)2 月份穀物價格指數較去年同期上漲 14.8%，自俄烏爆發衝突以來，小麥期貨價格已飆升 60%。

小麥出口中斷也將對作為小麥替代品的玉米和大米市場帶來影響，有利於這些產品的淨出口國，有害於這些產品的淨進口國。

世界銀行也提到，俄烏戰爭造成的中斷，也可能將對去年帶來的全球貿易強勁復甦帶來威脅，目前商品和服務貿易已超過疫情前的水準。2021 年的總體貿易較 2020 年增長 26%，較 2019 增長 17%。