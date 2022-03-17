〈房產〉房仲：接下來重頭戲在觀察預售屋禁換約政策

台灣央行今 (17) 日公布升息一碼，房貸族每月房貸將增加，但不至於對房市造成太大影響，不過以美國可能持續升息的趨勢下，房仲業者指出，可預期台灣超寬鬆資金環境已經產生改變，至於市場關注的打房政策，這次並未針對第二套房貸管制升級，接下來房市的重頭戲，就是要觀察預售禁止換約的政策推動進度。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，初期升息通常影響不大，但要觀察未來是否「升升不息」，尤其現在購屋人越貸越多、越貸越久，有將近 25% 的購屋人貸款金額超過 1000 萬元，一旦連續性升息就會感覺每月房貸明顯增加，同時也會影響新買方的購屋意願與預算。

以此次升息 1 碼 0.25% 來計算，30 年期貸款 1000 萬元，利率從 1.4% 增加到 1.65%，則平均每月償還的房貸從 3 萬 4034 元，增加到 3 萬 5236 元，一個月增加近 1200 元的房貸支出。

不過，這次央行並未加重第二套房貸管制力道，接下來就觀察預售換約政策的推動進度，由於去年許多預售案短期熱銷，有些投資客聽到預售禁止換約的風向後，已經先行在市場上轉手，目前已經有「少賺求出場」的轉手潮出現。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣央行從 2011 年 7 月之後，已經 10 年沒有升息，因此這次跟隨美國腳步升息也算是意料之中，以升息一碼，以房屋貸款 1000 萬元來計算，大約每月要多支出 1200 元左右，對於僅持有一屋的購屋族而言，雖然不算完全無痛，但也都還在可承受範圍，還不至於產生拋售、急售的狀況，因此對房價影響有限。

不過近期房價漲、通膨再加上升息，對民眾多少帶來心理壓力，對持有多屋的置產族來說，財務上的負擔明顯增加。

張旭嵐指出，台灣房市近期價漲的因素不單純只是因為低利和錢多，還包括土地標售成本屢創新高，營建原物料成本漲價，因缺工導致工資上漲，再加上各區域的產業進駐，建設利多帶動機能和需求，這些都是價漲的原因，因此升息短期內對抑制房價的效果應有限。

房仲業者認為，升息是必然的走勢，現在俄烏戰爭還未明朗，國際政經局勢仍牽動各國經濟和股匯市，張旭嵐提醒，目前正在準備購屋的自用族群，要再重新盤算可活用的資產和緊急預備金，避免因升息打亂財務支出規劃。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，跟隨 Fed 腳步，因此央行升息在意料之內，雖然升息並不會充分反映在房貸利率上，可是對於借高額的房貸戶來說仍是壓力，加上進入升息循環後，房貸戶猶如溫水煮青蛙，長期壓力不小，至於升息是否抑制投機炒作，由於幅度不大，對投資客來說，仍有喘息空間，不過租金很可能因為房東成本增加而上揚。此外本次並未有打房新政，顯見政府將打房主軸回歸行政部會，並非持續採取選擇性信用管制調整，避免衝擊過大。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台灣央行表態已久，將升息抑制物價上揚的壓力及通膨危機，且貨幣政策逐漸走向緊縮，市場對於央行可能的取向多有準備，而選擇性信用管制搭配政府打炒房政策，投資性買盤有縮手的趨勢，但不動產抗通膨的效果、穩定性優於其他投資標的，因此仍有置產型的需求，自用買盤也仍有一定量體，今年市場交易價量應平和發展，像去年遍地開紅盤的盛況難以再現。