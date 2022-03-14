〈房產〉全台25區平均房貸超過千萬元 升息浪潮襲來將會很有感

根據聯徵中心去年第四季最新房貸資料統計，去年第四季新增房貸中，全台的鄉鎮市區中有 25 區平均房貸授信金額超過 1000 萬元，其中高房價的台北市占前 11 名，而高房貸一旦利率反轉向上，也會是房貸負擔增加的有感區域。

統計資料顯示，除了台北市的全區房貸金額都在 1000 萬元以上，台中市去年第四季南屯區、西屯區的房貸金額也都超過 1000 萬元，新北市則是有新店區、林口區、永和區、中和區、新莊區、土城區、板橋區等，桃園市與台南市則沒有區域入圍，六都以外平均房貸破千萬的指標就是竹北市，去年第四季平均授信金額達 1239 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息和過去相比會相對壓力更大，主要是因為 2009 年第一季購屋平均房貸金額為 431 萬元，現在平均房貸金額已經比 2009 年多出一倍，貸款金額越多升息越有感，若只是升息一次實際影響就相當有限，但若是「升升不息」，利率進入升息循環，對於房貸族壓力就會攀升，甚至長期對房市購買力造成影響，建議購屋人購屋時避免過度依賴寬限期與過度擴張財務槓桿。

台北市因為房價水準較高，平均房貸金額都超過千萬元，全台最高的則是大安區，去年第四季平均房貸授信金額達 2121 萬元，也是全台唯一超過兩千萬的區域，北市最低是萬華區，平均房貸授信金額為 1061 萬元。

新北市平均房貸金額較高則多為北市外圍第一圈有捷運的區域，包括新店區平均房貸 1250 萬元，永和區平均房貸 1170 萬元，中和區平均房貸 1139 萬元，新莊區平均 1111 萬元，比較特別的是外圍的林口區，平均房貸金額在新北市排名高居第二，平均房貸授信金額達 1205 萬元，曾敬德表示，林口地區雖然平均單價比北市外圍第一圈平價，但區域內有較多中大坪數的產品，吸引換屋族群到此購屋，因此單價低但總價高，拉高平均的房貸金額。

雙北以外入圍千萬房貸的區域還有台中市的南屯區，平均房貸授信額度 1266 萬元，西屯區平均房貸授信 1076 萬元，高雄的鼓山區平均房貸授信 1206 萬元，竹北市平均房貸授信 1239 萬元，是雙北以外貸最多的區域，新竹地區去年第四季還有新埔鎮、寶山鄉也都出現房貸金額破千萬的紀錄，不過房貸數量並不多，可能是少數較高價個案成交。