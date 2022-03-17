〈房產〉北台灣房市新熱點 北投等四大新重劃區首度新登場

據市調機構調查，今年北台灣將有四大新重劃區開始推案，包括台北市「北投士林科學園區」、新北市土城「運校重劃區」、桃園中壢「A20 重劃區」與竹縣竹東「至善重劃區」等，且推案方多屬知名建商，預估將在當地掀起熱潮。

住展研發長何世昌指出，重劃區開發初期因為「什麼都沒有」，房價通常比較便宜，等到開發成熟、什麼都有了，價格就貴了。但由於近期房價漲勢強勁，新開發的重劃區價位並不低，這些新重劃區房價是否能夠開高走高，頗受矚目。

據調查，台北市北士科今年 329 檔出現第一波推案潮，有多個住宅案即將公開，進度最快的是家居建設「家居璽玉」，以及華固建設 (2548-TW)「華固文臨」，另外國泰 (2501-TW)、璞園、達麗 (6177-TW)、新潤 (6186-TW) 等業者建案也在籌備之中。

何世昌指出，北士科今年推案多在軟橋段，預估所有建案平均開價都會出現三位數天價，成交也有機會挑戰三位數大關，可望成為北投新豪宅區。除了住宅案外，長虹 (5534-TW)、華固、遠雄 (5522-TW)、永陞則會推出商、廠辦案。而景觀條件更佳、面河景的新洲美段未來可望飆出更驚人的天價。

土城運校重劃區今年也將出現首波推案，分別是「天好運」、「天好運 2」；其中，「天好運」原預計去年開賣，但因建照尚未取得而推遲至今年公開。運校重劃區位於頂埔地區，雖然當地新建案行情只有 3 字頭，落後土城、海山等市區一截，但運校重劃區新案開價卻一口氣飆上每坪約 45 萬元。

業者之所以開出高價，推測原因是捷運三鶯線已在興建當中，頂埔站未來將由板南線末端站升級為板南線、三鶯線交會站，不少業者看好遠景而提早卡位，如欣湛然建設、德友建設、丞石建築開發、定泰建設，以及最早推案的福美國際。

機場捷運 A20 興南站重劃區被視為「青埔下一站」，由於規劃「田園住宅社區」，採低密度開發。由於青埔特區建案成交均價已漲到 4 字頭，高價案成交價已飆到 5 字頭，A20 重劃區身價隨之跟漲，預料第一波推案開價從 3 字頭到 4 字頭不等，成交價將從 3 字頭起跳。

A20 站介於青埔與中壢市區之間，而中壢市區與青埔新案均為 4 字頭，A20 屬於房價凹陷區，相對低價、捷運優勢與發展潛力不僅易受消費者青睞，更吸引如宏普建設 (2536-TW)、櫻花建設 (2529-TW) 等上市櫃建商，以及推案王寶佳機構卡位布局。

竹東至善重劃區僅有 4 公頃多，面積並不大，鄰近台大竹東分院，今年年後首宗推案「富廣和合」率先開賣，開價每坪 30 萬元。雖然新竹東區房市缺貨嚴重，關埔重劃區成交價飆上每坪 60 萬元，部份竹科客轉至竹東二重埔一帶購屋；然而，至善重劃區因位於竹東南側，距離關埔稍遠，往返竹科沒有二重埔地區那麼便利，目前成交價水位仍在 2 字頭。

何世昌提醒，多數面積較大的公辦重劃區都會規劃文教用地，但往往在居住人口達到一定程度時才會興建國中小；家中若有學齡兒童的購屋族，購屋前應仔細規劃未來的就學需求，以免入住後才發現需要跨區就讀，徒增困擾。至於自辦重劃區是否有公共設施、或者綠地較少問題，購屋前也需要進一步確認。

資料來源：住展



