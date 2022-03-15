〈房產〉物價漲推升通膨壓力大如山 全台租金指數寫新高

根據內政部資訊平台最新訊息顯示，全台最新租金指數（消費者物價房租類指數）再創新高，今年 2 月以 105.25，寫下有數據以來的新高，住商機構企劃研究室同時觀察行政院主計處物價指數統計發現，居住類指數也達 104.53，年增率 1.48%，民眾居住壓力大如山而難解。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示， 除反映物價外，近年稅費成本也增加不少，加上租屋市場原本就供需失衡，以目前實價登錄沒有全面反映租金，實際租金飆漲幅度可能超過官方想像。

根據統計資料顯示，消費者物價指數的房租已經連續多年上漲，趨勢呈現長期走升，以區域分布來看，去年整體房租指數年增率約 0.83%，漲幅最大是南部地區，年漲約 1.15%，其次是中部地區約 0.83%，北部地區年漲 0.71%，東部地區年漲約 0.66%。而在今年 2 月份指數年增率上，北部為 0.94%，中部為 0.78%，南部為 1.14%，東部為 1.23%。

徐佳馨分析，近年房價持續攀升，許多準買方只能轉租，在供需失衡下，租金不僅反應房價成本，更呈現租屋市場需求，而在今年經濟表現相對樂觀，加上房地合一新制上路後，許多新案買家因應閉鎖期，以輕裝潢加上拎包入住為訴求，採取先租後賣的方式，新房子的租金原本就高於一般中古屋，特別是雙北以外，房價低進而帶動當地租金水準走揚的可能性，將比高價區更為容易。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，在通膨壓力下，租金短期內很難看到回檔，對租屋族來說，透過分租或是選擇較遠的租屋標的，或許是解套的方式，不過以租金配置來說，建議應低於家庭收入的三分之一，減少租金對生活水平的影響，也可儲蓄購屋基金，透過租屋尋找適合的購屋地點及住宅類型，避免隨著年紀越來越大，在租屋市場的選擇越來越少的困境